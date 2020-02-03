Аэропорт Томска закрыли из-за аварийной посадки самолета из Екатеринбурга

Самолет авиакомпании «Руслайн», выполнявший рейс из Екатеринбурга, повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По данным пресс-службы аэропорта пострадавших нет. Самолет Bombardier совершил аварийную посадку, в ходе которой возникли проблемы с передним шасси. На борту рейса находились 32 пассажира и 3 члена экипажа. После аварийной посадки пассажиры и их багаж были доставлены в аэровокзал.

В данный момент ближайшие рейсы из Москвы авиакомпаний «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний» перенаправили в аэропорт Новосибирска.

В томской транспортной прокуратуре пояснили, что самолет из Екатеринбурга находится на взлетно-посадочной полосе, так как он сломался. Томский аэропорт закрыли на прилет до 11:00 по местному времени (07:00 мск).

«Самолет, прибывший из Екатеринбурга, находится на ВПП, он сломан. Пострадавших нет. Другие рейсы не могут приземлиться. До 11:00 аэропорт закрыт на прилет. Причина неисправности уточняется», — сообщает томская транспортная прокуратура

В настоящее время ведомство проводит проверку соблюдения прав пассажиров.Службы аэропорта занимаются эвакуацией сломанного самолета с взлетно-посадочной полосы.

По данным онлайн-табло томской воздушной гавани на 05:55 мск, задерживается вылет 11 рейсов в Екатеринбург, Москву, Абакан и Стрежевой, а также прилет восьми самолетов из Москвы и одного из Красноярска. Около 400 человек находятся сейчас в здании аэропорта в ожидании своих рейсов.