2020-01-31T07:00:58+03:00
Недвижимость

Строительство развязки с железной дорогой Тайга Томск на 76-м км завершится в 2020 году

Росавтодор утвердил финальный этап работ
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Транспортная развязка будет соединена с улицей Континентальной.Транспортная развязка будет соединена с улицей Континентальной.Фото: из открытых источников
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Томская область защитила в Росавтодоре финальный, четвертый этап строительства двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Тайга Томск на 76-м км. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

На строительство тоннеля под железной дорогой на участке от Коларовского до Богашевского тракта правительство России выделило региону из федерального бюджета еще полмиллиарда рублей.

«Благодаря поддержке федеральным центром инициативы губернатора Сергея Жвачкина Томская область получила на строительство стратегически важного объекта из федерального бюджета уже 1,66 миллиарда рублей. В 2017 году поступил первый транш — 100 миллионов рублей, в 2018-м — еще 300 миллионов, в 2019-м — 760 миллионов и в 2020-м — 500 миллионов рублей. Строительство развязки находится на личном контроле губернатора», — подчеркнул заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

В прошлом году специалисты областного ДРСУ завершили весь комплекс работ по подготовке к строительству тоннеля. Для этого дорожники построили основной ход и перенаправили транспортный поток по новой дороге через путепровод, перекрыли старый участок автодороги в зоне строительства для проведения работ по устройству буронабивных свай. Также они обустроили съезды в тоннель, перенесли инженерные коммуникации РЖД, проложили сети ливневой канализации, обустроили очистные сооружения, переустроили водопроводные и канализационные коммуникации в зоне строительства.

Как отметил замгубернатора, в этом году дорожникам предстоят масштабные работы — построить тоннель под железной дорогой и соединить транспортную развязку с улицей Континентальной.

Напомним, проект транспортной развязки на 76-м километре железной дороги Тайга Томск, которая соединит Богашевский тракт и микрорайон Южные Ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной, стартовал в 2017 году со строительства транспортного кольца на Коларовском тракте Томска. Дорожники расширили до четырех полос около 700 метров тракта и выполнили спрямление улицы Континентальной. Также они обустроили кольцевые примыкания к месту будущего тоннеля, который соединит Коларовский и Богашевский тракты.

В 2018 году построены четыре подпорных стенки, автодорожный путепровод и шумозащитный экран, произведен вынос кабельной канализации связи. Кроме того, подрядчик выполнил благоустроительные работы на «Тропе здоровья» в прилегающем лесном массиве Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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