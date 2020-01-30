Три школы в Томской области закрыли из-за гриппа

Управление Роспотребнадзора по Томской области заявило о сезонном подъеме заболеваемости. В то же время ситуация с ОРВИ по итогам прошедшей недели ниже эпидемического порога на 16,2 %, а по Томску - на 20,5 %.

По данным лабораторного мониторинга, в циркуляции респираторных вирусов определились первые вирусы гриппа. Выявлено два случая H1N1 и четыре случая типа B. Также выявлены вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, рино-, РС- вирус). Из-за высокой заболеваемости детей ОРВИ на прошлой неделе были полностью закрыты одна школа в Первомайском районе области и две в Каргасокском.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют томичам соблюдать основные меры профилактики ОРВИ: избегать мест массового скопления людей, пользоваться медицинскими масками и своевременно их менять, пореже касаться руками носа, рта и глаз при нахождении в общественных местах.

Лицам с признаками простудных инфекций специалисты настойчиво рекомендуют воздержаться от посещения рабочих мест и мест досуга, не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью.

Чего боятся томичи

Однако сейчас томичи всерьез опасаются не обычного, а «китайского» гриппа: речь идет о коронавирусе, который распространился в ряде провинций Поднебесной. Особенно много вопросов у тех, кто планирует в ближайшее время отдых за границей, в частности, в странах Юго-Восточной Азии, а также имеет бизнес-контакты с партнерами из Китая.

Напомним, этот вирус появился в китайском городе Ухань в конце прошлого года и на данный момент, только по официальным данным, уже унес жизни 17 человек, более 600 заражены.

Как распространяется?

Клинические признаки и симптомы, о которых сообщают, — лихорадка и пневмония, вирус передается воздушно-капельным путем. Согласно предварительному эпидемиологическому расследованию Всероссийской организации здравоохранения, большинство зараженных были на оптовом рынке морепродуктов Ухани. Китайские ученые предполагают, что источником коронавируса стали дикие животные, которыми незаконно торговали в городе.

Помимо Китая, случаи заражения были зафиксированы и в других странах, в том числе в Таиланде, Южной Корее, Японии и США. В России, в частности в Сибири, таких случаев пока не выявляли.

Эпидемиологи утверждают, что против коронавируса нет специального препарата - только общая терапия, как при лечении пневмонии. Больным назначают препараты, снижающие общую тяжесть заболевания, снимающие симптомы. В любом случае при признаках гриппа (высокая температура, кашель, слабость) надо как можно быстрее сдать анализ крови, чтобы поставить точный диагноз.