Томичка бросила дочь с ДЦП в отделении полиции посреди ночи

В Ленинском РОВД ночью 27 января произошел инцидент: дежурный офицер прямо посреди холла обнаружил девушку в инвалидной коляске. Говорить она практически не могла, только мычала. На вид – подросток, просто беспомощный ребенок. Как она тут очутилась, стало ясно после просмотра камер видеонаблюдения.

Оказывается, коляску с девушкой в дежурную частью привезла неизвестная женщина, которая оставила ее одну и скрылась.

Видео с этим моментом быстро оказалось и в соцсетях.

«В Ленинский РОВД ночью привезли девочку с ДЦП на инвалидной коляске и оставили, просят помочь, может кто знает родителей? Девочка не разговаривает, информацию не узнать от нее, на вид лет 12», — говорится в сообщении Вконтакте.

Сотрудники полиции незамедлительно провели поиск. В результате эту женщину удалось найти и доставить в отдел для разбирательства.

Выяснилось, что нерадивая мать страдает психическим расстройством. Поэтому ее передали медицинским работникам.Что касается ее 19-летней дочери, девушку пока определили в больницу.

Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На этот инцидент люди бурно отреагировали в соцсетях:

- Ну, вот, выкидывают животных, так как устали от них, дошло и до людей. Сильно-то и не удивлена, к тому всё и идёт. Мир сходит с ума, жаль что люди становятся чёрствыми, бездушными, равнодушными. Человеческого ничего не осталось у людей, девочку жалко для неё сейчас вообще стресс большой, - посочувствовала Наталья Сиюткина.

- Зачем так делать? Если родители сдались, то можно же в определённый приют ребёнка отвезти. А сейчас бедный ребёнок будет страдать. Болезнь эта, ещё и родители отказались. Не то что отказались, а просто выбросили... Как ненужную вещь. Кошмар», - прокомментировала Елена Кукшинова.

Мать оставила свою дочь-инвалида одну ночью в незнакомом месте.Фото: из открытых источников

Отметим, что это не первый случай за месяц, когда мать оставила своего ребенка. Ранее сообщалось, что 18 января, в микрорайоне Солнечный в подъезде нашли младенца. Девочку обнаружили в крови прямо на бетонном полу. Только благодаря тому, что жильцы девятиэтажки экстренно доставили новорожденную в перинатальный центр, ей спасли жизнь.

О дальнейшей судьбе оставленной 19-летней девушки мы сделали запрос в МВД по Томской области. В ближайшее время нам обещали сообщить, куда определят ее по месту пребывания.

Добавим, что по данным Главного бюро медико-социальной экспертизы региона число детей-инвалидов в области увеличилось на 18% за 3 года. Сейчас их больше 4200 человек.