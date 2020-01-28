2020-01-28T12:15:21+03:00
Общество

Томичка бросила дочь с ДЦП в отделении полиции посреди ночи

Женщина завезла ее на инвалидной коляске в холл и скрылась в неизвестном направлении
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Девушка не говорит и выглядит, как 12-летний ребенокДевушка не говорит и выглядит, как 12-летний ребенокФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Ленинском РОВД ночью 27 января произошел инцидент: дежурный офицер прямо посреди холла обнаружил девушку в инвалидной коляске. Говорить она практически не могла, только мычала. На вид – подросток, просто беспомощный ребенок. Как она тут очутилась, стало ясно после просмотра камер видеонаблюдения.

Оказывается, коляску с девушкой в дежурную частью привезла неизвестная женщина, которая оставила ее одну и скрылась.

Видео с этим моментом быстро оказалось и в соцсетях.

«В Ленинский РОВД ночью привезли девочку с ДЦП на инвалидной коляске и оставили, просят помочь, может кто знает родителей? Девочка не разговаривает, информацию не узнать от нее, на вид лет 12», — говорится в сообщении Вконтакте.

Сотрудники полиции незамедлительно провели поиск. В результате эту женщину удалось найти и доставить в отдел для разбирательства.

Выяснилось, что нерадивая мать страдает психическим расстройством. Поэтому ее передали медицинским работникам.Что касается ее 19-летней дочери, девушку пока определили в больницу.

Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На этот инцидент люди бурно отреагировали в соцсетях:

- Ну, вот, выкидывают животных, так как устали от них, дошло и до людей. Сильно-то и не удивлена, к тому всё и идёт. Мир сходит с ума, жаль что люди становятся чёрствыми, бездушными, равнодушными. Человеческого ничего не осталось у людей, девочку жалко для неё сейчас вообще стресс большой, - посочувствовала Наталья Сиюткина.

- Зачем так делать? Если родители сдались, то можно же в определённый приют ребёнка отвезти. А сейчас бедный ребёнок будет страдать. Болезнь эта, ещё и родители отказались. Не то что отказались, а просто выбросили... Как ненужную вещь. Кошмар», - прокомментировала Елена Кукшинова.

Мать оставила свою дочь-инвалида одну ночью в незнакомом месте. Фото: из открытых источников

Мать оставила свою дочь-инвалида одну ночью в незнакомом месте.Фото: из открытых источников

Отметим, что это не первый случай за месяц, когда мать оставила своего ребенка. Ранее сообщалось, что 18 января, в микрорайоне Солнечный в подъезде нашли младенца. Девочку обнаружили в крови прямо на бетонном полу. Только благодаря тому, что жильцы девятиэтажки экстренно доставили новорожденную в перинатальный центр, ей спасли жизнь.

О дальнейшей судьбе оставленной 19-летней девушки мы сделали запрос в МВД по Томской области. В ближайшее время нам обещали сообщить, куда определят ее по месту пребывания.

Добавим, что по данным Главного бюро медико-социальной экспертизы региона число детей-инвалидов в области увеличилось на 18% за 3 года. Сейчас их больше 4200 человек.

Девушку в коляске остаивли одну в полиции Томска.В Ленинском РОВД ночью 27 января произошел инцидент: дежурный офицер прямо посреди холла обнаружил девушку в инвалидной коляске. Как выяснилось, сюда ее привезла мать, после чего скрылась в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Томский губернатор призвал профессуру СибГМУ популяризовать здоровый образ жизни
В томских хозяйствах уменьшилось поголовье крупного рогатого скота
Власти Томска призвали объединить усилия в борьбе со снюсом
Обрабатывающие производства в Томской области выросли
В Томске стартовал набор добровольцев на участие в «Снежной вахте»
Вор в законе Коля Томский оставлен в СИЗО еще на три месяца
Мусорный полигон под Томском рекультивируют к 2028 году
Новорожденную, которую нашли в томском подъезде, назвали Светланой
Томск впервые станет столицей чемпионата Сибири по тайскому боксу
Юных томичек приглашают в Школу благородных девиц
Женщина бросила ребенка с ДЦП в отделении полиции Томска
Томские власти усилят контроль за очисткой кровель от снега
В Томской области началась подготовка к весеннему половодью
Томский фотокор Владимир Казанцев награжден медалью «За достижения»
В Томской области будут разработаны 6 цифровых платформ в сфере АПК
В Томске задержали директора предприятия, 12 сотрудников которого погибли в поселке Причулымском
18-летний парень украл парфюм из магазина в Томской области
Томские больницы и поликлиники обновят и увеличат парк оборудования
На трассе под Томском «Лексус» столкнулся с КамАЗом