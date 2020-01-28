Стоматология «Фокус» - 15 лет с томичами!

Стоматологическая клиника «Фокус» стала генеральным спонсором проекта «Новый год 2020» томской «Комсомолки». И отнюдь неслучайно. Всесторонняя забота о здоровье и настроении пациента – основной принцип этого учреждения, которому в 2020-м исполнится 15 лет!

Свой зубной доктор

Мелодичное звяканье колокольчика – и вы в уютном холле «Фокуса», где можно с комфортом расположиться в ожидании своего врача. Именно «своего», потому что, раз оказавшись здесь, пациенты уже не уходят насовсем. Они воспринимают клинику как домашнего зубного доктора. Который вылечит заболевший и восстановит сломанный зуб, избавит от стоматита, вернет красивую улыбку, а затем займется имплантацией или протезированием.

Причина такого доверительного отношения пациентов не только в том, что в клинике весьма демократичные цены, оборудование мирового уровня и отличный дизайн помещений (при взгляде на стены или даже на стоматологическое кресло у вас не возникает ощущения тревоги и неудобства, наоборот, все стильное, мягкое и приятное для глаз). Дело здесь в особом, дружеском и располагающем отношении к каждому пациенту. За долгие годы врачи-стоматологи «Фокуса», как и медсестры, и технический персонал, стали представителями большой семьи профессионалов. Главный врач этой «семьи» - хирург-ортопед, имплантолог Алексей Мокроусов.

Услуги и советы своих

Сегодня в клинике оказывают услуги по всем видам терапевтической стоматологии для взрослых. Это лечение и реставрация зубов, гигиена полости рта, отбеливание зубов и пр.

Совет: Специалисты клиники «Фокус» уточняют, что процедура отбеливания способствует деминерализации зубной эмали. Восполнять минеральный состав необходимо при помощи профессиональных реминерализирующих гелей (например, «Роксминерал гель»). Продлить белизну зубов помогут пасты для отбеливания, которые нужно использовать под защитой указанных средств и не чаще 1, максимум 2-х раз в неделю.

При работе виртуозов клиники «Фокус» пациента не покидает ощущение легкости и комфорта. Проверено «Комсомолкой»!

Совет: Классическое отбеливание показано далеко не всем. Есть проблемы, которые затрудняют этот процесс. К примеру, старые пломбы и т.н. «клиновидные» дефекты зубов. Все это можно и нужно лечить. Поэтому, перед тем, как задуматься о белоснежной улыбке, необходимо проконсультироваться со стоматологом.

В «Фокусе» предоставляют также весь спектр ортопедической стоматологии. Это все виды протезирования зубов.

Совет: Главный врач стоматологической клиники «Фокус», стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург, имплантолог Алексей Мокроусов считает, что основные проблемы его пациентов заключаются в том, что они не заботятся о своевременной установке протезов удаленных зубов. Более того, некоторые, а зачастую – молодые люди, часто настаивают на том, чтобы удалить зуб, который можно вылечить: дескать, дешевле. Доктор Мокроусов в этом случае отказывает в такой услуге и предлагает поискать другого хирурга. Протезированием нужно заниматься, как только появляется дефект зубного ряда!

Главный врач стоматологической клиники «Фокус» Алексей Мокроусов: Протезированием нужно заниматься, как только появляется дефект зубного ряда!

Совет: Главврач клиники «Фокус» советует перед протезированием проводить собственное расследование и знакомиться с мнением нескольких врачей из разных клиник. Человек должен понять, в какой клинике ему предлагают самый подходящий в соотношении «цена-качество» вариант.

На базе клиники «Фокус» также открыто отделение челюстно-лицевой хирургии. Проводится рентгендиагностика. Клиника оснащена всеми современными приборами и аппаратами для диагностики заболевания и качественного лечения.

Вот так за 15 лет стоматологическая клиника «Фокус» стала для тысяч томичей «своим» зубным доктором. Сегодня в ее работе используются новейшие расходные материалы, препараты и анестезия. Врачи постоянно совершенствуются и изучают последние достижения медицинской науки, осваивают инновационные методики. Одно остается неизменным - хорошая репутация клиники, которую обеспечивают отличные результаты, атмосфера доброжелательности и доверия, готовностью оказать поддержку обратившемуся за помощью посетителю.

Стоматология «Фокус»

Приметы для здоровья:

- Готовить праздничный ужин нужно только в хорошем настроении. Включите приятную музыку, любимую аудиокнигу или добрый новогодний фильм. Блюда напитаются положительной энергией, оказав благотворное влияние на здоровье.

- Хотите сохранить красоту, избежать хворей — с первым ударом часов накиньте платок (шарф) на плечи, а потом так же быстро снимите его.

- Оставляя уходящий 2019, избавляйтесь от дурных помыслов, неприятных воспоминаний. В преддверии праздника хорошо вымойтесь, подготовьте чистые душу и тело.

- Какая же мышка да без мышат? Чтобы забеременеть в 2020 году, купите небольшую вещицу (соску, пинетки, погремушку), положите ее у основания ели.

Другая примета на продолжение рода — обилие елочных шаров. Причем развесить их должна только женщина, не отвлекаясь на другие фигурки и декор.

Каждый человек следит за своим здоровьем и эмоциональным фоном. Но далеко не всегда это зависит от жизненных обстоятельств. Порой Луна оказывает на нас гораздо большее влияние, чем все остальное. Поэтому рекомендуем наблюдать за ее положением и обращать внимание на лунный календарь, который может сориентировать, когда стоит быть к себе особенно внимательным.