Новые идеи приветствуются: в Томске открылся областной центр «Мой бизнес»

В середине декабря 2019 года в Томске открылся центр услуг для предпринимателей «Мой бизнес». В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в России до 2024 года планируется открыть не менее 170 подобных центров. Томская область стала одним из первых регионов, уже реализовавших эту идею, которую лично поддержал губернатор региона Сергей Жвачкин.

На третьем этаже здания по Московскому тракту, 12, разместятся представители областного Фонда развития бизнеса, Центра кластерного развития, Гарантийного фонда, Инжинирингового центра, городского центра поддержки малого и среднего бизнеса, региональной микрофинансовой организации, Многофункционального центра, Торгово-промышленной палаты. Сюда же переедет офис уполномоченного по защите прав предпринимателей. Таким образом, как начинающие, так и опытные бизнесмены смогут по принципу «одного окна» получать услуги, необходимые для начала и ведения собственного дела.

Выступая на церемонии открытия центра «Мой бизнес», заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов подчеркнул:

– Я бы хотел, чтобы центр стал домом для томских предпринимателей. Мы постарались реализовать этот проект по максимуму: с учетом их потребностей, с учетом задач нацпроекта по развитию малого бизнеса и поставленных губернатором задач о создании комфортной среды... Здесь, в одном месте, представлена вся инфраструктура мер поддержки, которая существует на региональном и федеральном уровне. Центр «Мой бизнес» – это место для реализации ваших планов и достижения целей, наращивания ваших возможностей.

Вице-губернатор Андрей Антонов: «Нам искренне хочется, чтобы центр «Мой бизнес» стал домом для томских предпринимателей».

По принципу «одного окна»

Национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства – один из двенадцати, которые реализуются в России в 2019-2024 годах. Он структурирован таким образом, чтобы помочь бизнесмену любого уровня и на каждом этапе его развития: от появления первоначальной идеи и регистрации до помощи в получении доступного финансирования и имущественной поддержки.

В Томской области мероприятия нацпроекта стали, по сути, естественным продолжением политики по активной поддержке малого и среднего бизнеса, которую региональные власти последовательно реализуют на протяжении всех последних лет. Только теперь она подкрепляется еще и существенным финансированием из федерального бюджета.

Понятно, что никто не отменял трудностей, рисков и барьеров, неизбежно возникающих при открытии собственного дела. Но сейчас, когда в регионе сформирована полноценная инфраструктура, помогающая воплощать бизнес-идеи в жизнь, в предпринимательство приходит – и, главное, остается! – все больше энергичных и инициативных людей.

– Единый многофункциональный центр «Мой бизнес» ориентирован на поддержку всех представителей малого и среднего предпринимательства Томской области. В одном месте наши бизнесмены, начинающие и действующие, смогут бесплатно получить услуги и консультации, необходимые для старта и продолжения предпринимательской деятельности, – рассказывает директор областного Фонда развития бизнеса Федор Косенков. – Региональная власть и лично губернатор Сергей Анатольевич Жвачкин активно поддерживают малый, средний и микробизнес. Открытие центра – еще один важный шаг навстречу предпринимателям, который поможет вывести поднять сферу деятельности на новый уровень.

Федор Косенков: «В 2020 году ждем в центре каждого, кто намерен создать свой бизнес либо поднять его на новый уровень развития».

Сама идея прозрачна: раньше предпринимателям нужно было посетить различные учреждения для того, чтобы составить программу развития бизнеса (попросту говоря, вдоволь набегаться, затратив массу времени). Здесь же, в едином центре, бизнесмены смогут получить полную комплексную поддержку, начиная с обучения и консультаций и заканчивая выходом на экспортные рынки.

Кстати, и само место для размещения центра «Мой бизнес» выбрано удачно: в новом комфортном здании, с удобным подъездом и даже с озером на заднем дворе. Прошло немного времени с момента открытия, так что часть структур уже работает новому адресу, но переезд еще продолжается, говорит Ф. Косенков. По графику к июню 2020 года здесь разместятся все организации. Помимо уже перечисленных, появятся и новые, в частности, центр развития инноваций в социальной сфере.

Несомненно, будут востребованы услуги государственных микрофинансовых организаций; они будут выдавать небольшие займы, до 5 миллионов рублей, под льготный процент – от 6 до 9 %. До сих пор такие структуры работали в Северске и Стрежевом, а теперь появятся и в Томске.

Если продолжить тему комфорта, то в центре на Московском тракте, помимо зоны обслуживания, есть места для коворкинга и консультаций, Имеются переговорные комнаты, которыми предприниматели могут пользоваться бесплатно, надо только предварительно их забронировать. Впрочем, слово «бесплатный» тут вообще ключевое, поскольку за предлагаемые услуги клиентам или, скорее, пользователям платить не придется.

По словам собеседника, кроме специалистов, которые будут консультировать предпринимателей на местах, в центре «Мой бизнес» предусмотрено предоставление услуг и в электронном формате. Сервисы объединят на единой цифровой платформе; эта работа уже близится к завершению. Таким образом, пользователи смогут решать системные вопросы и делать стандартные запросы в едином онлайн-пространстве. Пока платформа работает в тестовом режиме, ее запуск в полном объеме намечен на последние дни января. Добавим, разработкой платформы совместно с АО «Русатом» занимается томская компания Userstory.

Федор Косенков продолжает: «У каждой организации, которые будут сконцентрированы в центре «Мой бизнес», своя специализация и свой круг пользователей. Но если брать в совокупности, мы получаем практически полный охват всех видов бизнеса, всех «возрастов» предпринимательства и различных форм его поддержки. Так что в 2020 году ждем в центре каждого, кто намерен создать свое дело либо поднять его на новый уровень развития».

Когда-то поддержка со стороны региональной власти помогла сделать первые шаги многим томским компаниям, теперь имеющим многомиллионные обороты, известным в России и далеко за ее пределами. И сегодня важно, что нацпроект, нацеленный на развитие индивидуальной предпринимательской инициативы, дает новые мощные инструменты для становления бизнеса на территории Томской области.

Если у вас есть новые бизнес-идеи, если вам нужна поддержка или консультационная помощь, обращайтесь в центр «Мой бизнес» по адресу: Томск, Московский тракт, 12. Телефон: 8 (3822) 901-000. #мойбизнес70

Андрей Антонов, заместитель губернатора Томской области по экономике:

– Бизнес – непростое дело. Не каждый способен взять на себя такую ответственность – практически каждые сутки отвечать за свое дело, и не только работу, но и за коллектив. Надеюсь, что те инструменты поддержки, которые мы начинаем реализовывать, станут более эффективными и мобильными для вас. Так, в следующем году в Томской области будет запущена новая цифровая платформа как для обычных граждан, так и для предпринимателей, где они в режиме онлайн смогут получить комплексные продукты поддержки бизнеса.

Единый многофункциональный центр «Мой бизнес» – это место для реализации планов и достижения целей.

Слово амбассадорам проекта «Мой бизнес»

Маргарита Горезина, основатель кулинарной студии «Хорошая кухня»:

– Я начинала работать еще с областным Фондом развития бизнеса, до того как открылся единый центр. В частности, в августе 2019 года мы с коллегами проводили большой гастрономический фестиваль «Есть!» (кстати, теперь уже сибирский) и обратились за помощью в фонд. Это была первая серьезная организация, которая в нас поверила и обеспечила финансовую поддержку. Помог фонд и стартапам из ресторанной отрасли, которые выступили на этом фестивале: ребята, которые только планировали открыть собственный бизнес, смогли протестировать свои идеи. Часть их уже открылась, часть пока на стадии открытия. А некоторые поняли, что делать этого не стоит, что тоже хороший результат.

Считаю, что услуги центра «Мой бизнес» эффективны для предпринимателей с любым опытом, поскольку ситуации возникают разные. У руководителя со стажем тоже бывает необходимость обратиться за поддержкой, это нормально. Например, открыв один проект, поставив его на рельсы, предприниматель решает развивать и другие направления. Тогда ему вновь понадобится помощь, в том числе, консультативная и юридическая. Вместо того чтобы искать информацию в разных источниках (а на своем опыте я знаю, насколько это сложно), логично обратиться в «единое окно». Пять лет назад я открывала свое первое предприятие и хорошо помню, сколько сил было потрачено только на оформление и подачу документов...

Если говорить о перспективах, я бы больше создавала сообществ предпринимателей по отдельным отраслям. Собственно, сейчас я этим и занимаюсь, и по предварительной договоренности, Фонд развития бизнеса готов поддержать эту идею. Вместе с коллегами мы создаем ресторанное сообщество, чтобы сообща решать проблемы тех, кто работает именно в этой отрасли. Подобные формы взаимодействия эффективны, это дает прикладные результаты. Как раз таких объединений в Томске пока не хватает, но, уверена, они должны появиться в ближайшем будущем.

Александр Цин-Дэ-Шань, основатель сети спортивных клубов Power Club:

- Действительно, удобно, что теперь все структуры по поддержке предпринимательства будут собраны в одном месте. Сам я в разное время в Фонде развития бизнеса проходил образовательные тренинги, семинары, практикумы по получению предпринимательских компетенций. Представители нашей компании получили возможность участвовать в поездках на международную выставку франшиз BUYBRAND Expo в Москве. Во многом благодаря этому на сегодняшней день наша сеть имеет представительства в 12 городах России. Также я смог пройти стажировку в Шанхае, в ведущей китайской сети спортивных клубов. Это помогло нам внедрить современные технологии ведения бизнеса, предоставить клиентам передовой сервис.

Если говорить в целом, думаю, те услуги, которые сегодня предоставляет созданная в Томской области инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, могут быть полезны и начинающим предпринимателям, и тем, кто уже имеет определенный опыт развития своего дела. Я имею в виду организационную поддержку, образовательную и, конечно, финансовую.

Юлия Мустафина, основатель сети фитнес-студий Fitness s Baby:

– Наш проект Fitness s Baby объединяет активных мам, которые заботятся о своем здоровье, фигуре, психо-эмоциональном состоянии и развитии своего малыша. Должна сказать, что Центр развития бизнеса вышел на меня самостоятельно. Было приятно, конечно, что мне предложили стать амбассадором – представителем проекта «Мой бизнес».

Что касается нового центра «Мой бизнес», в начавшемся году буду обязательно с ним сотрудничать и рассчитываю на поддержку. В первую очередь, хотелось бы поехать на стажировку по своему направлению бизнеса, а также посетить ряд обучающих программ. Тем более, удобно, что все организации, предоставляющие услуги по поддержке предпринимательства, в Томске теперь собраны на одной площадке.