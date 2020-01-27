2020-01-27T05:16:53+03:00
Туризм

Туроператоры отменяют поездки в Китай из Томска

Продажи туров временно приостановлены до нормализации эпидемиологической обстановки
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: atorus.ruфото: atorus.ruФото: из открытых источников
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Крупнейшие туроператоры отменяют поездки из России в Китай. Причина — новый вируса, который, по последним данным, унес жизни 56 человек. В турфирмах сообщают, что принятые меры — для безопасности туристов.

Как сообщает Интерфакс, туроператор "Русь-Тур" принял решение с 26 января начать вывоз своих туристов с китайского острова Хайнань, говорится в заявлении компании.

"Администрация правительства острова Хайнань запретила проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на неопределенный срок. В связи с этим компания приняла решение о досрочном вывозе своих туристов из Китая. Эвакуация начнется 26 января. Вывозные рейсы будут производиться каждый день. Планируется, что все клиенты туроператора покинут остров в течение недели.

Напомним, что ранее туроператор "Жемчужная река" заявил об отмене полетной программы на китайский остров Хайнань из Томска на декабрь 2018 года. Об этом сообщал руководитель томского турагентства "Агентство горячих туров" Максим Шевцов.

"Жемчужная река" начала отправлять туристов из Томска на китайский остров Хайнань в августе 2018 года. При этом старт полетной программы с марта по июнь трижды отменялся. Рейсы Томск – Санья раз в неделю осуществляла авиакомпания "Алроса". Туроператор также планировал с осени 2018 года сделать рейс не чартерным, а регулярным.

Таким образом, продажи туров в Китай с 25 января временно приостановлены до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператор отменяет все заявки, вылет по которым состоится с 26 января по 17 февраля. Забронированные и подтвержденные заявки, вылет которых осуществляется с 17 февраля могут быть перебронированы на любые даты вылета до 1 сентября включительно. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в КНР и восстановления продаж, все аннулированные туры будут восстановлены", - добавляет Интерфакс.

Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров. При этом источник, близкий к Ростуризму сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что эвакуация российских туристов, отдыхающих в Китае, пока не планируется.

Всего на Хайнане сейчас находится около 2000 российских туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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