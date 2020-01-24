2020-01-24T12:20:45+03:00
Здоровье

В городе Томской области предложили протестировать вакцину на детях

Родителям пообещали 10 тысяч рублей в случае согласия
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Для одних родителей эта информация - шок, а для других - возможность пополнить семейный бюджетДля одних родителей эта информация - шок, а для других - возможность пополнить семейный бюджетФото: Олег УКЛАДОВ
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В Северске набирает обороты обсуждение инициативы использования школьников для апробации (тестирования ) нового препарата от гриппа «Флю-М».

Вчера, 23 января, в одной из школ города на родительском собрании родителям раздали экземпляры письменных соглашений на прохождение тестирования.

В документе нет ни единого слова про возможные негативные последствия вакцины на организм человека, но есть строка про вознаграждение родителей за участия их ребенка в мероприятии. Цена вопроса – 10 тысяч рублей.

документ, который распространяли на родительском собрании Фото: из открытых источников

документ, который распространяли на родительском собранииФото: из открытых источников

документ, который распространяли на родительском собрании Фото: из открытых источников

документ, который распространяли на родительском собранииФото: из открытых источников

В департаменте здравоохранения Томской области нам не подтвердили информацию о том, действительно ли проводятся такие исследования.

В Федеральном государственном бюджетном учреждении «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России) прокомментировали, что в настоящее время в Северске продолжаются клинические исследования эффективности вакцин против гриппа – Флю-М и Ультрикс.

«Подобные исследования проводятся в медицинских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Екатеринбурга. Используемые вакцины формируют развитие специфического иммунитета к актуальным штаммам гриппа типов А и В. Вакцинация взрослого населения Северска и Томска в 2019 году показала высокую эффективность и безопасность данных вакцин. Иммунитет вырабатывается через 8-12 дней после вакцинации и сохраняется до 12 месяцев.

Проведение вакцинации детей запланировано до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Участие в исследовании является добровольным, конфиденциальным. Перед началом клинических исследований в ряде школ города были проведены родительские собрания, на которых были разъяснены вопросы, связанные с их проведением», - ответила начальник Медицинского центра №3 Н.Ю. Семенова.

Однако о сумме вознаграждения ничего сказано не было.

В облздраве пояснили, что подобные исследования проводятся по инициативе Минздрава и что это законно, но опять-таки все детали необходимо уточнять в СибФНКЦ.

Добавим, что на сайте СибФНКЦ о тестировании препарата, наборе добровольцев и деньгах нет никакой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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