Около 600 жалоб подали томичи на работу маршруток с начала января

В Диспетчерскую службу Центра организации и контроля пассажироперевозок меньше, чем за месяц поступило 570 жалоб от горожан, которые недовольны работой перевозчиков.

«Если говорить по жалобам жителей: на 22 января — 570 жалоб. Большая часть из них оправдана. В основном жалобы касаются интервалов движения. Мы проанализировали схему, которая есть. Проблема — в кольцевых маршрутах, это №№ 8/9, 13/14, 25/52. Проблема в них. Еще неделя и отладим систему. Работаем напрямую и с водителями, с перевозчиками, отлаживаем систему, график. Доводим до нормального состояния», — отметил заместитель мэра Владимир Брюханцев на заседании комитета гордумы по городскому хозяйству.

Напомним, с 1 января в маршрутках Томска должна была заработать безналичная система оплаты за проезд.

Еще за неделю до начала новогодних каникул директор Центра организации и контроля пассажироперевозок Денис Равинский заверил горожан: «Все перевозчики готовы с 1 января перейти на систему безналичной оплаты. С нового года в Томске будут работать 425 маршрутных автобусов, и на все уже закуплено оборудование. В каждом автобусе будет терминал, как для контактной, так и для бесконтактной безналичной оплаты. Также пассажиры смогут оплатить и наличными, но при этом все равно получат чек… Расчет водители, находящиеся без кондуктора, должны производить при входе и только на остановках».

Однако этого не произошло, а по факту водители томских маршруток стали прятать терминалы, чтобы брать наличку. Нескольким перевозчикам уже выписали реальные штрафы за нарушение условий муниципального контракта в части безналичной оплаты проезда.

Как показала проверка инспекторов «Центра организации и контроля пассажироперевозок», в автобусах по маршрутам №№ 4, 12, 20, 36/37 и 53 томичи не смоли рассчитаться за проезд по безналу. Теперь перевозчики должны заплатить в общей сложности 8 тысяч рублей.

В результате ежедневных проверок выяснилось, что оборудование для оплаты проезда с помощью банковских карт есть во всех автобусах.

Последней новостью стало появление нелегального маршрута N39 на улицах Томска. В течении последних нескольких дней в муниципальный «Центр организации и контроля пассажироперевозок» поступил ряд обращений от томичей о том, что по городу начал курсировать автобус, не включенный в действующую маршрутную сеть. Он работает с табличкой «ЗАКАЗНОЙ» на заднем стекле. Информацию об этом томская мэрия направила в ГИБДД и УГАДН для принятия соответствующих мер.