В Томске женщина родила в подъезде и бросила младенца

Накануне Крещения, 18 января, в микрорайоне Солнечный в подъезде нашли младенца. Голый, новорожденный ребенок громко кричал, чем и привлек внимание соседей. Девочку обнаружили в седьмом подъезде дома по адресу: улица Бирюкова, 2.

Жильцы девятиэтажки экстренно доставили новорожденную в перинатальный центр, сообщили в пресс-службе облздрава. Это и спасло жизнь младенцу.

- На ребенка еще были следы сыромятной оболочки и крови, то есть мать ее буквально здесь же и родила. Мы сразу вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели ребенка и увезли в «реанимацию новорожденных», - сообщила Елена, жительница дома.

- Девочка получила легкое переохлаждение, но сейчас ее состояние стабильное и не вызывает опасений у медиков. Ребенок доношенный, находится на искусственном вскармливании, проводятся необходимые анализы, — прокомментировал главный врач областного перинатального центра Игорь Степанов.

Малышка весом 2 720 грамм и ростом 49 сантиметров появилась на свет 18 января ориентировочно в 18:00. Сейчас она находится в отделении патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей под наблюдением специалистов. Предположительно в медучреждении ребенок пробудет две недели.

Чтобы найти нерадивую мамашу, так жестоко поступившую со своим ребенком, ОМВД по Октябрьскому району составило фоторобот и ориентировку предполагаемой виновницы.

Разыскивается женщина 17-20 лет, рост 155-158 см, упитанного телосложения. Внешне похожа на русскую, волосы распущенные, крашенные в черный цвет длиной ниже плеч. Лицо округлое, щеки выпуклые, кожа лица чистая, глаза темные, брови черные, нос «курносый». Пользуется декоративной косметикой (черная тушь, неяркая помада). Находилась в состоянии растерянности. Была одета в вязаную шапку, короткую белую куртку, стеганую в широкую горизонтальную полосу, облегающие брюки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно об этой женщине, просьба сообщить в полицию по номеру: 8 (382) 249-90-24.