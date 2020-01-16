Как сэкономить на ОДН: лайфхак томичам

В январе томичи получат платежки, в которых появится новая строка: «ОДН на воду». В «Томском расчетном центре» пояснили, как будет рассчитываться данная услуга и можно ли на ней сэкономить.

Если нет общедомового прибора учета, то плата будет рассчитываться по установленным нормам ОДН:

1. Из объема воды, который показал общедомовой прибор учета воды, вычесть тот объем, что в сумме потребили все нежилые помещения в доме, квартиры с приборами учета и квартиры, что рассчитываются по нормативу.

2. Затем получившийся объем воды умножить на соотношение площади конкретной квартиры к общей площади всех жилых и нежилых помещений дома.

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Если общедомовые счетчики есть, то при наличии модема данные снимаются дистанционно. Либо их снимает организация, обслуживающая дом — ТСЖ или УК. Также контрольные показания снимают сотрудники ООО «ТРЦ», если речь идет о юрлицах.

1. Нормативное потребление дома умножить на площадь мест общего пользования.

2. Затем получившуюся величину умножить на соотношение площади конкретной квартиры к общей площади всех жилых и нежилых помещений дома.

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Например, для квартиры площадью 54 кв. м ОДН на воду может варьироваться от 40 до 76 рублей, говорят в департаменте ЖКХ.

По данным обладминистрации, общедомовые приборы учета холодной и горячей воды установлены в 76,8 процентах домов. Индивидуальные приборы учета — в 82,9 процентах домов.

Как снизить начисление за общедомовые нужды?

1. Поставить общедомовой прибор учета и настаивать на установке приборов учета всеми собственниками в своих квартирах. В том случае, если в доме есть 100 % учет, гораздо легче определить причину заметной платы на общедомовые нужды.

2. Вовремя, раз в месяц, передавать показания приборов учета – как квартирных, так и общедомовых.

3. Отрегулировать сантехнику в квартире.

4. Требовать от УК или обслуживающей организации привести в порядок подвалы.

5. Вычислять недобросовестных соседей. Требовать проведения этой работы от УК, сообщать ее представителям о фактах незаконного проживания (без регистрации).

6. ОДН не начисляется, если общедомовой прибор учета показывает объем, равный сумме объемов индивидуального потребления в доме или нормативу.