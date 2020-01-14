2020-01-14T10:22:24+03:00
Здоровье

В Томске врачи спасли ребенка, который проглотил набор магнитных шариков

Хирургам удалось достать инородные предметы, не повредив желудка малышу
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Вот такие шарики малыш принял за конфеты и съелВот такие шарики малыш принял за конфеты и съелФото: из открытых источников
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В томской больнице скорой медпомощи №2 спасли жизнь трехлетнему мальчику. Врачи извлекли из желудка ребенка 31 магнитный шарик, которые тот отправил себе в рот, играя. Это произошло в понедельник, 13 января.

Родители заметили у ребенка боли в животе и обратились к медикам. Как выяснилось, один шарик успел проникнуть в кишечник и в течение нескольких часов был соединен с другими шариками, которые находились в желудке. В результате этого могла возникнуть перфорация с серьезным перитонитом и более сложным хирургическим вмешательством.

«Хирурги больницы скорой медицинской помощи №2 с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик», – рассказали в облздраве.

Снимок из желудка маленького пациента Фото: из открытых источников

Снимок из желудка маленького пациентаФото: из открытых источников

«За последние четыре года таких случаев у нас было более 10… Нередко дети проглатывают несколько десятков таких магнитов. Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации, заканчивается все перитонитом...Внутри желудок и кишечник ребенка выглядят, как после прострелов пулями», – уточнил главный врач больницы Андрей Караваев.

По данным департамента здравоохранения Томской области, дети часто глотают неодимовые шарики, из которых состоят магнитные игрушки, – они яркие, блестящие, разноцветные. Это может вызвать серьезные последствия для здоровья: два и более проглоченных шарика вступают в реакцию между собой и сдавливают различные отделы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Чаще всего такие "слипания" вызывают язву стенки желудочно-кишечного тракта с перфорацией.

Добавим, что в томской больнице скорой медпомощи №2 был и такой случай, когда, казалось бы, взрослый, 12-летний ребенок проглотил 87 магнитных шариков. Мальчика удалось спасти, вытащив все инородные предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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