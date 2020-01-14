Томские власти пытаются внедрить безналичную оплату за проезд в маршрутках

Напомню, что обещания мэрии Томска ввести «безнал», в маршрутках в том числе, восходят как минимум к прошлому лету. Однако «контрольной точкой» должно было стать 1 января 2020 года.

Вам «безнал» или доехать?

За неделю до начала новогодних каникул директор Центра организации и контроля пассажироперевозок Денис Равинский со щедростью Деда Мороза заверил горожан: «Все перевозчики готовы с 1 января перейти на систему безналичной оплаты. С нового года в Томске будут работать 425 маршрутных автобусов, и на все уже закуплено оборудование. В каждом автобусе будет терминал, как для контактной, так и для бесконтактной безналичной оплаты. Также пассажиры смогут оплатить и наличными, но при этом все равно получат чек… Расчет водители, находящиеся без кондуктора, должны производить при входе и только на остановках».

Кто-то поверил в очередное бодряческое заявление, автора же этих строк, признаться, удивила картинка ближайшего будущего, которую обрисовал г-н Равинский (сошлюсь на портал vtomske.ru; орфография сохранена):

– Люди зашли через переднюю дверь, оплатили все по очереди, прошли в салон, сели, после чего только автобус поехал. Такая предусмотрена система. Водитель имеет право взимать плату за проезд только на остановочных пунктах, во время движения делать это запрещено! И люди сами должны знать: зашел – оплати и едь дальше. В автобусах будут транслировать аудиосообщения с напоминанием оплатить проезд, и разместим объявления…

Отправляясь поутру на работу и втискиваясь в маршрутку, я мысленно цитировала эти слова. Наверное, заявить подобное публично мог идеалист, незнакомый с системой общественного транспорта в Томске. Но нет, обещания раздавал человек, по должности отвечающий за организацию пассажироперевозок.

Хотим, как в столицах!

Ждать, воплотятся ли намерения на практике, оставалось недолго. Наступил первый день 2020 года, и пока еще немногочисленные пассажиры, выйдя из дому после праздничной ночи, обнаружили, что терминалы для безналичного расчета на большинстве маршрутов так и не появились.

В комментариях на новостных порталах и в социальных сетях томичи обрушили свой гнев на перевозчиков, а прежде всего на городские власти, возмущаясь их необязательностью. Обитатели «умного» Томска хотят рассчитываться в маршрутках не «железными» деньгами, а цивилизованно, как в столицах (хотя и там наличной оплаты никто не отменял). Однако стоит ли так безоглядно ратовать за «безнал» в отсутствие продуманной системы его внедрения?

Во-первых, в корне неверна сама идея, что рассчитывать пассажиров должны водители, хотя это прямая обязанность кондукторов. Между тем ни прошлогоднее, ни нынешнее повышение платы за проезд, ни перманентные ужесточения требований к перевозчикам не обеспечили их присутствие в маршрутках.

Во-вторых, эффективность безналичного расчета резко снижается из-за того, что бесконтактные банковские карты есть не у всех (представьте, каково это, ждать, пока впереди входящий наберет пин-код). Кроме того, даже если завтра все томские водители достанут припрятанные терминалы, поток желающих рассчитаться звонкой монетой или бумажками не иссякнет. Кстати, значительная часть томских пенсионеров до сих пор получает выплаты наличными и, соответственно, рассчитывается ими за товары и услуги.

В-третьих, в крупных мегаполисах, которые мы любим приводить в пример, безналичный расчет предполагает наличие специальных карт. По ним можно ездить во всех видах общественного транспорта, к тому же зачастую это дешевле, чем при иных формах расчета. Ну, и сюда обязательно прилагаются валидаторы, то есть считывающие устройства. Да, осенью в транспорте Трамвайно-троллейбусного управления установили валидаторы на поручнях для оплаты проезда без участия кондуктора, но не в маршрутках, и приспособлены они только для банковских карт.

Итак, если верить властям, «безнал» в маршрутках должен был во всей полноте заработать в минувшие выходные. Даже если необязательность городских чиновников принять как данность, вопрос остается: насколько это эффективно? Томичи тоже пока сомневаются, о чем свидетельствуют комментарии в соцсетях и на новостных порталах.

Тем не менее администрация Томска стоит на своем. С понедельника за неработающее оборудование для безналичного расчета или его отсутствие в салонах автобусов перевозчики будут наказываться штрафами от тысячи рублей – за нарушение условий муниципального контракта. А пассажирам придется привыкать к новым порядкам... Даже если пока от них один беспорядок!

МНЕНИЕ

oex А как это вообще будет работать? Когда с утра набивается полная маршрутка со студентами и рабочими людьми, будем карточку за проезд передавать? Или заходить по полчаса и все рассчитываться? Как в электротранспорте, карта не сразу считывается, пока связь установит... я просто не представляю, может, кто подскажет? Какие фантазии на сей счет?

Third EYE …Автобусы для чего изначально? Для чека или для перевозки? Вам, как говорится, доехать или шашечки? Для многих безналичный классический расчет в ПАЗах гораздо поганее простой отдачи кучки монет. Это толкотня, ввод пин-кодов, шипение позади стоящих при проблемах оплаты и т. п.

limur9 Вчера ездила по 12-му маршруту и 4-му. В автобусах кондукторов не было, а водители с большой неохотой рассчитывали через терминал. Сначала спрашивали, что, у вас нет наличных денег? Объясняли, что для них терминалы представляют большое неудобство...

vifsla Водитель должен водить, баранку крутить и за дорогой следить. А рассчитывать должен кондуктор!