2019-12-27T08:44:34+03:00
Экономика

Анатолий Титов: с поставленными задачами справились

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» встретился с журналистами
Антонина Ленская
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Анатолий Титов: «Сила Сибири» - один из самых масштабных в мировой газовой отрасли.Анатолий Титов: «Сила Сибири» - один из самых масштабных в мировой газовой отрасли.
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На пресс-конференции обсудили итоги уходящего года, завершение первого этапа строительства МГ «Сила Сибири», перспективы Восточной газовой программы и другие вопросы. Напомним, 2 декабря 2019 года начались поставки российского газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Открывая пресс-конференцию, Анатолий Титов подчеркнул, что проект «Сила Сибири» - один из самых масштабных в мировой газовой отрасли. За пять лет в условиях вечной мерзлоты, среди болот и тайги, в сложных погодных условиях был проложен газопровод длиною 2200 километров. Кроме этого, была возведена компрессорная станция «Атаманская» и сооружен подводный трансграничный переход через Амур.

О задачах и сроках

Газопровод уже работает в штатном режиме. Сейчас в КНР подается 10,5 млн кубических метров газа. В следующем году через «Силу Сибири» пройдет 5 млрд кубометров, в 2021 году - 10 млрд. Генеральный директор «Газпром трансгаз Томск» отметил, что предприятие справилось с поставленными задачами с опережением установленных ранее сроков. Многому пришлось учиться. Так, диаметр труб нового газопровода составляет 1400 мм, а «Газпром трансгаз Томск» ранее работал только с диаметрами до 1200 мм. К тому же компания ранее не эксплуатировала газоперекачивающие агрегаты мощностью 32 МВт, которые сейчас установлены на КС «Атаманская». По словам Анатолия Титова, на сегодняшний день действуют пять новых линейных производственных управлений в Ленске, Алдане, Нерюнгри, Свободном и Сковородине, в Олекминске – промышленная площадка. В ЛПУМГ работают 1 600 человек, число рабочих мест будет увеличиваться вместе с ростом вводимых мощностей и объектов. Всего в «Газпром трансгаз Томск» работает 8 850 человек. Планируется, что к моменту завершения строительства всех объектов «Силы Сибири» (2026 год) численность сотрудников вырастет до 11 000 человек.

Генеральный директор «Газпром трансгаз Томск» отметил, что предприятие справилось с поставленными задачами с опережением установленных ранее сроков.

Генеральный директор «Газпром трансгаз Томск» отметил, что предприятие справилось с поставленными задачами с опережением установленных ранее сроков.

О социальной ответственности

Анатолий Титов рассказал и об участии компании в жизни регионов. «Свои многолетние наработки по сотрудничеству с территориями Западной Сибири мы в дальнейшем реализовали и на Дальнем Востоке. Разумеется, теперь такой же подход используется нами в Якутии и Амурской области», - отметил он. В Томской области будут продолжены все социальные проекты и программы, реализуемые компанией на протяжении многих лет и направленные на развитие спорта, образования и культуры.

Проект «Сила Сибири» имеет четкие горизонты развития.

Проект «Сила Сибири» имеет четкие горизонты развития.

О новых возможностях

Реализация проекта «Сила Сибири» позволила ускорить импортозамещающие проекты и на полную мощность использовать возможности отечественных производителей. Вся трубная продукция - отечественного производства. Благодаря подписанной Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным «дорожной карте», в Томской области удалось существенно увеличить объем выпускаемой продукции для нужд «Газпрома», в том числе, для проекта «Сила Сибири».

Проект «Сила Сибири» имеет четкие горизонты развития. Строительство очередного этапа газопровода позволит связать Чаяндинское месторождение с Ковыктинским с запасами в 2,7 трлн кубических метров природного газа. В итоге протяженность газопровода увеличится до 3 000 км. Также продолжится строительство компрессорных станций и объектов газотранспортной инфраструктуры. Работы будут вестись согласно утвержденному графику.

Реализация проекта «Сила Сибири» позволила ускорить импортозамещающие проекты.

Реализация проекта «Сила Сибири» позволила ускорить импортозамещающие проекты.

Фото: Владимир Бобрецов

ИСТОЧНИК KP.RU

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