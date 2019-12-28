Родные люди

Село Корнилово - современное, красивое - находится рядом с Томском. Здесь большие семьи издавна не редкость. О двух из них мы хотим сегодня рассказать.

«Вместе нам не тесно!»

У супругов Степановых шестеро детей: четыре дочери и двое сыновей. Эта дружная семья образовалась 37 лет назад. С тех пор она выросла в несколько раз. В маленькой «двушке» Натальи Николаевны и Бориса Егоровича свободного места почти не остается, когда все собираются у них. Но, как говорит хозяйка, в тесноте, да не в обиде!

Родители Бориса и Натальи на селе жили по соседству, но дети знакомы не были - так вышло потому, что семейство Степановых переехало в Корнилово из Кожевниковского района, и вскоре молодого человека призвали в армию. Когда вернулся, устроился водителем в совхозе, Наталья работала дояркой. И дома была помощницей - крестьянское хозяйство требует ухода. Однажды мама попросила ее отнести соседям молока. Тогда и разглядели друг друга молодые люди. Стали встречаться, поженились. Родилась старшая дочь Олеся, через два года - вторая, Анна, потом Катя, за ней Ксюша. Сыновья Виктор и Егор - младшие.

Детей растить нелегко, особенно в условиях дефицита товаров, продуктов (кто прошел «лихие 90-е», тот помнит). Наталья и Борис не жаловались: им самим была нужна большая семья, в которой оба видели главное богатство. Работали за троих. Наталья Николаевна подолгу с малышами не сидела, возможности не имела. Например, после рождения самого младшего, Егора, она уже через месяц вернулась на ферму. Муж тоже трудился от зари до зари, он и до сих пор не оставляет шоферскую «баранку». В 2019 году за многолетний добросовестный труд и в честь Дня работников сельского хозяйства Бориса Егоровича наградили денежной премией и благодарственным письмом. Наталье Николаевне присвоено всероссийское почетное звание «Ветеран труда».

Сейчас дети у супругов Степановых взрослые, своих сыночков-дочек воспитывают. У Олеси сын Никита, ему 19 лет, учится в одном из томских колледжей. Сын Кати, Александр, в 9-м классе. У Ксюши старшая девочка учится в 4-м классе, мальчик в третьем, самой маленькой доченьке три года. У Виктора подрастают пятилетняя Наташа (ее назвали в честь бабушки) и трехлетний Назар. Анна живет в Камне-на-Оби, ее дочери - обе школьницы. 18-летний сын Егор своей семьей пока не обзавелся.

- Ребята у нас добрые, внимательные, - с теплотой говорит Наталья Николаевна. - В День матери преподнесли мне букет моих любимых лилий. Помогают нам с отцом, и мы им, когда нужно, тоже помогаем. Как иначе - одна семья.

Дети - наша радость и надежда

На вопрос «Что такое счастье?» у каждого найдется свой ответ. Мария Царенко, мама шестерых детишек, говорит: «Счастье - в моей семье».

По правде говоря, в начале совместной жизни ни сама Мария, ни ее муж Владимир специально не планировали большую семью. Но, по их убеждению, каждый ребенок - это подарок свыше. Теперь уже они не представляют, что могло быть иначе. У супругов четверо сыновей и две дочки.

Утром глава семейства едет на работу. Старшие ребятишки собираются в Корниловскую школу: Ярослав, Анастасия и Арсений - прилежные ученики. С мамой остаются шестилетняя «звездочка» Снежана и двухлетний Алеша. У них свой режим, размеренный и распланированный, как у всех. Послеобеденный сон малышни - обязательная его часть. В детский сад братик с сестренкой не ходят - мама рядом. У Марии Валерьевны есть опыт работы в дошкольном учреждении - она окончила Томский педколледж, затем получила высшее образование в ТГПУ. И Владимир Владимирович отец отличный. В быту он отвечает за техническую часть: у него золотые руки, в домашнем хозяйстве многое (если не все) умеет сам.

Самый старший сын Марии и Владимира, Даниил, в свои 18 лет днем учится в Томске в одном из колледжей, вечером работает. Это пример родителей: человек за себя должен нести личную ответственность, трудиться. Даниил сам оплачивает съемное жилье. Он знает, что при необходимости родители всегда поддержат, но принял решение быть самостоятельным. Такая позиция заслуживает уважения.

О тех, кто младше, заботятся мама и папа. Все живут своими увлечениями. Ярослав посещает секцию бокса, Арсений и Анастасия выбрали тхэквондо (Настя еще рисует, занимается английским языком, Арсению нравятся лыжи), Снежана обожает танцевать. Маленький Алеша пока в секции не ходит, он охотно играет со старшими.

Большая семья - большая поддержка. Сейчас Царенко достраивают дом. У каждого ребенка в нем будет отдельная комната. Стройкой занимается в основном папа, помогают ему по возможности родные, друзья. Дети вносят свой посильный вклад в общее дело: ухаживают за домашней живностью - курами, кроликами, работают в огороде. Трудолюбивы.

Есть в семье свои традиции - к примеру, вместе ходят за грибами в лес. Летом отдыхают на природе - уезжают недалеко, малышам дальняя дорога еще не по силам. Всем хорошо.

- Я довольна судьбой, - говорит Мария Валерьевна. - Счастлива, что рядом любимый муж - добрый, чуткий, внимательный, что растут дети. Ничего не хотела бы менять в жизни!