2020-01-09T06:36:29+03:00
Общество

В Томской области заработал новый порядок выдачи разрешений на временное проживание

Установлена квота для иностранцев на 2020 год
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В регионе создана Комиссия по содействию интеграции мигрантовВ регионе создана Комиссия по содействию интеграции мигрантовФото: из открытых источников
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Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 для нашего региона квота на выдачу ВРП иностранным гражданам составляет 800 разрешений. Такие данные опубликовало УМВД по Томской области.

Для удобства заявителей указанное количество квоты будет распределено на весь год.

Создана Комиссия по рассмотрению вопросов содействия интеграции иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Томскую область с намерением получить разрешение на временное проживание в пределах квоты.

Работа комиссии начинается с 10 января, заседания будут проходить не реже одного раза в месяц.

Распределения квоты будет осуществляться в следующем порядке.

Иностранный гражданин, прибывший в Томскую область с намерением получить разрешение на временное проживание в пределах квоты, представляет в подразделение по вопросам миграции по месту своего проживания или направляет почтой заявление на выделение квоты для получения разрешения на временное проживание и необходимые документы (копию паспорта, документ об образовании, копии трудового договора. документы, подтверждающие родственные связи по прямой восходящей или нисходящей линии с гражданами, постоянно проживающими на территории Томской области, свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение и иные документы).

О результатах рассмотрения заявления иностранный гражданин уведомляется посредством электронной почты, указанной в заявлении, либо посредством почтовой связи.

После принятия Комиссией решения о выделении квоты для получения разрешения на временное проживание иностранный гражданин будет располагать возможностью обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в пределах квоты, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации для Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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