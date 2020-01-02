В общественном транспорте Томска с 1 января подорожал проезд

С 1 января стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах в областном центре выросла на один рубль. Тариф на проезд в вечернее время не изменился и составляет 25 рублей, сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, что в июле 2019 года томский мэр Иван Кляйн подписал постановление об утверждении максимальных тарифов на перевозку пассажиров и багажа в автобусах, трамваях и троллейбусах. Так, в 2020 году стоимость проезда в маршрутках и электротранспорте будет составлять 22 рубля. Для женщин 55 лет и старше, а также мужчин 60 лет и старше, - 19 рублей. Вечерний тариф (после 21.00) не должен превышать 25 рублей, стоимость перевоза багажа - 10 рублей.

Кроме того, с первого январского дня 2020 года начала действовать новая маршрутная сеть. В частности, изменились схемы движения некоторых городских маршрутов, а ряд их переведен в разряд межмуниципальных. Схема модернизированной маршрутной сети доступна по ссылке: www.admin.tomsk.ru/pgs/a4a

Наконец, с 1 января в маршрутных автобусах должна заработать безналичная оплата за проезд. Накануне в Центре организации и контроля пассажироперевозок заявляли, что перевозчики к новшествам готовы. При этом водители, работающие без кондуктора, должны производить расчет при входе и только на остановках. Как это скажется на комфортности поездок и скорости передвижения маршруток, пассажиры смогут оценить уже в ближайшие рабочие дни.