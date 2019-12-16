Во что играют медведи, прибывшие в Томск

В воскресенье, 15 декабря, в Первом музее славянской мифологии состоялось открытие IV Межрегионального «Медвежьего фестиваля». В этом году темой стали «Медвежьи игры». Каждый мастер, принявший участие, старался обыграть это в своей работе.

В день открытия в музее собралось много томичей, которые смогли сфотографироваться с большим белым и пушистым медведем, понаблюдать за мишкой с Камчатки благодаря новым визуальным технологиям, сделать селфи в медвежьем углу и угоститься сладостями от партнеров фестиваля.

- Я в восторге от выставки, - признался Юрий Романов, артист, выступавший на открытии мероприятия. – Вся экспозиция словно огромная медвежья страна. Особенно мне понравился центральный экспонат - скульптура Маши и Медведя из дерева. У этого косолапого в глазах вечность.

Юрий Романов отметил именно этот экспонатФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Отметим, что такую красоту создали томские мастера из компании «АБ». Вообще о том, как создавались медведи, мы поинтересовались у авторов.

- Я назвала эту работу «Шкатулка», был еще вариант «Северное сияние», - поделилась с нами мастер из Томска Антонина Лебедева. – В этом году решила выбрать тему «Медведь играет», так и появился этот сундучок в раскрытом виде. В нем не только разноцветные мишки, но и бусы, бантики, украшения ручной работы. Эту работу я создавала почти год. Здесь очень много мелких деталей, что требует сосредоточенности.

Рукоделием Антонина занимается уже 9 лет. Для педагога это не просто хобби, а возможность создать что-то теплое, приятное, душевное для своей семьи. Ее внуки обожают игрушки, сделанные бабушкой.

Мастер со своими творениямиФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

- В этом году я представила маленьких мишек-карамелек, выполненных в технике «кофейная графика», – рассказала мастер Юлия Астафурова.

Ее небольшая работа называется «Сладкие яблоки» и, действительно, белый и бурый медведи такие милые, похожие на десерт. Юлия не просто рукодельница, она художник, который расписывает православные храмы, например, Воскресенскую церковь, храм в Когалыме. По ее словам, медведь – это символ мудрости, сакральных знаний.

Те самые "карамельные" медвежатаФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Как уточнила нам Ольга Павлова, директор музея, в этом году в фестивале принимают участие около 100 мастеров от Москвы до Норильска. Работы настолько разнообразны, что удивляешься, как много поклонников у этого хозяина леса и сколько у него образов.

Матерчатый мишка в руках Ольги ПавловойФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

- Именно поэтому мы запустили в соцсетях акцию #мишкаукаждогосвой – по этому хештегу в Инстаграм можно найти условия участия и поделиться своей историей, - рассказала она.

Ярким финалом открытия стал фейерверк во дворе музея возле огромной двухметровой скульптуры медведя, сделанной из металла томичом Назарием Чесаловым.

Итак, старт дан! А посмотреть выставку можно до 31 января 2020 года. Кроме того, всей семьей можно посетит концерты и мастер-классы. Подробности в группе «Медвежьего фестиваля» Вконтакте.

Царевна на белом медведеФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Панда - самый южный из косолапыхФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Медвежья гитараФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА