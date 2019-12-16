В Томске стартовал VI международный фестиваль «Хрустальный Томск»

В воскресенье, 15 декабря, на площади Новособорной в Томске был открыт фестиваль «Хрустальный Томск». В этом году в нем примут участие 20 команд из 8 стран мира: России, Китая, Мозамбика, Малайзии, Армении, Кореи, Белоруссии и Киргизии.

Мэр Томска Иван Кляйн, приветствуя участников, напомнил, что «Хрустальный Томск» входил в рейтинг лучших российских зимних событий.

«Надеюсь, что и в этом году мы получим высокую оценку зрителей. Этот год для Томска особенный, ведь мы празднуем 415-лет с его основания. Поэтому мы предложили всем участникам конкурса в своих работах отразить историю, архитектуру нашего города, легенды и символы Томска. И я уверен, что вы создадите ледяные шедевры, которыми томичи будут любоваться до самой весны», - подчеркнул мэр.

Команды имеют как неброские, так и весьма оригинальные названия: «Хранители», «Красавица и чудовище», «Лада», «Полярные пчелы», «Старатели», «Маша и медведь», «Кузбасские Йети», «Невероятная студия», «Дружба народов», «Горы Мугоджары», «Родственники Белобородова старика» и другие. В центре Томска они будут работать целую неделю, за чем томичи могут наблюдать.

В пресс-службе мэрии Томска рассказали, что многие команды объединили участников из разных стран. Так, например, скульптор из Киргизии работает в одной команде с представителем Мозамбика. Республику Корея на фестивале представила команда «Мечта». Ее участники прилетели в Томск из города Таэджон. Микьюнг Ким и Тэ Кеун Ли - мастера высочайшего класса. Команда «Дружба народов объединила солнечную Армению и Санкт-Петербург.

Сразу в воскресенье на Новособорной прошло первое состязание: в ходе блиц-турнира участники вырезали изо льда ретро-новогоднюю открытку..

Уже через пару часов площадку вокруг городского фонтана украсили вырезанные изо льда белочки, снеговики, олени, Снегурочка, Дед Мороз и другие персонажи.

Основные работы мастеров зрители увидят еще не скоро. Но уже известно, что команда «Хранители» из Белоруссии с участием скульптора Валентина Борздыя будет вырезать изо льда уникальный природный памятник, и его работа будет назваться«Томский грааль – Таловские чаши».