Томские хакеры помогут полиции бороться с наркобизнесом в даркнете

Главк МВД в Томской области намерен шире использовать современные методы борьбы с наркопреступностью. К работе привлечены специалисты-компьютерщики. Для обеспечения их деятельности в регионе уже создано соответствующее подразделение.

«Обстановка в сфере наркопреступности в регионе в 2019 году остается сложной. Большинство преступных сообществ для распространения запрещенных веществ используют теневые интернет-площадки», — обосновал предпринятые полицией меры заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов на заседании региональной антинаркотической комиссии 12 декабря.

Толстоносов пояснил, что территориальное управление по контролю за оборотом наркотиков следует общей политике МВД России, которое ставит задачу создать в ведомстве штатные подразделения, специализирующихся на пресечении наркопреступлений с использованием телекоммуникационных технологий.

Как сообщила пресс-служба администрации Томской области, все указанные меры обеспечивают выполнение поручения президента. Кроме того, для борьбы с наркобизнесом в Сети в федеральное законодательство готовятся поправки, предусматривающие уголовную ответственность за склонение к потреблению или пропаганду наркотиков в Интернете.

Как сообщил начальник ведомственного управления наркоконтроля областного УМВД Николай Абрашкин, приказ о формировании отделения IT-технологий уже подписал начальник томской полиции Демьян Лаптев. Специалисты вновь созданного подразделения приступят к работе в 2020 году.

Главной проблемой для выявления и раскрытия преступлений в интернете сегодня правоохранители называют бесконтактный способ коммуникации и сбыта. Наркобизнес использует информационные технологии не только как метод распространения наркотиков, но и как способ пропаганды и рекламы, вербовки продавцов и курьеров.

По данным, предоставленным администрацией региона, с начала 2019 года в Томской области зарегистрировано 1 640 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (+31,8 %, за этот же период 2018 года — 1 244 преступления), изъято более 121 кг наркотиков (+ 125,4 %, за этот же период 2018-го — 54 кг). К уголовной ответственности привлечено 448 человек. В частности, правоохранители пресекли деятельность семи интернет-магазинов и одной нарколаборатории, а также впервые за последние десять лет выявили два наркопреступления, совершенных в составе организованного преступного сообщества.

Кроме того, в 2019 году в Томской области зарегистрировано 179 фактов отравления наркотиками (в 2018 — 170), 36 случаев закончились летальным исходом (в 2018 — 41), 50 % из них — вследствие потребления синтетических наркотиков.