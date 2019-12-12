2019-12-12T05:53:12+03:00
Общество

День Конституции Томск отметит бесплатным концертом в Облсовпрофе

В холле будет проходить выставка изделий народного творчества с угощением
Татьяна Щукина
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В празднике примут участие национальные автономииВ празднике примут участие национальные автономииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В четверг, 12 декабря, в 17:30 в концертном зале Федерации профсоюзных организаций Томской области (пр. Ленина, 55) состоится концертная программа «Мы живем в России», в которой примут участие национально-культурные автономии Томской области, - сообщила пресс-служба мэрии Томска. В администрации города сообщили, что мероприятие организовано в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2025 годы.

«Главный организатор праздника – региональная общественная организация национально-культурная автономия белорусов Томской области. В программе концерт с участием творческих коллективов различных автономий, которые выступят в национальных костюмах. Свои музыкальные номера приготовили театр народного танца «Ярада», Союз армян Томской области, Союз народов Дагестана, ансамбль кавказского танца, ансамбли белорусской песни «Медуница» и «Чаровница», ансамбль «Росинка» и ансамбль цыганского танца», - расссказали в мэрии.

Кроме концерта, посетители праздничного мероприятия смогут посмотреть в холле Облсовпрофа выставку изделий народного декоративно-прикладного творчества (национальных костюмов и кукол). Кроме того, томичей ждет угощение от автономии белорусов – желающим будут предложены блюда национальной кухни - драники, пироги и др. блюда.

Вход на праздник - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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