Томские власти хотят «осовременить» здания Театра драмы и филармонии

Заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто рассказал о планах администрации Томской области по предстоящему капитальному ремонту двух крупнейших учреждений культуры региона. На встрече с журналистами во вторник,10 декабря, чиновник рассказал, что на подготовку проектно-сметной документации для будущих работ предполагается направитьоколо100 млн рублей. Техзадание для проектировщиков разработали ведущие компании из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

По словам Паршуто, в Театре драмы и Большом концертном зале необходимо привести в современное состояние «всю технологическую начинку»: освещение, звук, акустику, сценическое оборудование. Сами здания также нуждаются в капитальном ремонте.

Определение подрядчиков произойдет по результатам конкурса. Его томские власти планируют провести в начале 2020 года. К концу года ПСД должна быть уже готова.