Под Томском автобус столкнулся с иномаркой: двое погибли, семь пострадало

Сегодня на томской трассе произошла авария, в которой погибли водитель и пассажир. Это случилось на 154-м километре трассы Томск–Каргала–Колпашево.

Подробности ДТП на северной автодороге сообщили в региональном УМВД.

Рейсовый автобус Peugeot Boxer из Молчаново выполнял обычный рейс в город Томск. В это воскресенье, 8 декабря, в обеденное время он столкнулся с иномаркой Toyota Filder на трассе в Кривошеинском районе Томской области.

Сообщение об этом поступило в 14.30 в дежурную часть Кривошеинского района. "По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля Toyota Fielder и микроавтобуса Peugeot Boxer. В результате происшествия водитель и пассажир Toyota скончались до приезда скорой медицинской помощи. Семь человек доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

В результате происшествия пассажиры автобуса, семь человек, были доставлены в больницу. Как пояснили на автовокзале, сколько именно пассажиров находилось в автобусе на момент аварии неизвестно. Водитель мог взять по дороге еще попутчиков. Неясно пока и то, что послужило причиной ДТП. Это могли быть, как погодные условия, заметно ухудшившиеся в регионе за последние сутки, так и ошибки водителей.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят позвонить по телефону 8 (38251) 21270.

фото: Регион70 ВконтактеФото: из открытых источников

фото: Регион70 ВконтактеФото: из открытых источников