2019-12-07T06:38:59+03:00
Авто

Томские таксисты устроили забастовку

Водители пытаются добиться повышения стоимости тарифа на проезд
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Либо тарифы на проезд поднимутся, либо томских таксистов станет меньшеЛибо тарифы на проезд поднимутся, либо томских таксистов станет меньшеФото: из открытых источников
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С четверга, 5 декабря, таксисты проводят акции протеста возле крупных торговых центров Томска. Людей, работающих в данной сфере, категорически не устраивают существующие тарифы и комиссия, которую они вынуждены отдавать за каждый заказ агрегатору.

Проблему в сфере перевозок прокомментировал председатель Комитета по лицензированию Томской области Александр Деев.

"Сегодня законодательство не предусматривает участие государства, и как следствие этого, мы видим волнения водителей такси по всей России, в том числе и в Томске, но при этом сделать ничего не можем. В наш комитет за помощью они пока не обращались", - отметил Деев.

На рынке такси сложилась такая ситуация, когда несколько крупных операторов стали жестко конкурировать. Пассажиры сами могут выбирать, с кем ехать, предпочитая, естественно, самую низкую цену за поездку. С одного заказа оператор забирает от 10 до 20 %, остальные деньги идут водителю. Вот и приходится томским таксистам в буквальном смысле "бомбить", отрабатывая, как можно больше заказов, чтобы заработать. Нередко от этого страдает и сервис и пассажиры подвергаются опасности. Например, водители берут заказ на перевозку мамы с ребенком до 7 лет, не имея при этом детского автокресла.

Добавим, что на данный момент Госдума рассматривает закон о возникновении ответственности агрегаторов, чтобы государство имело право вмешиваться в формирование тарифов на перевозку такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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