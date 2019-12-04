Школьный безнал

Недавно в одной из томских школ произошел такой случай. Классный руководитель собрала внеочередное родительское собрание и объявила, что у нее больше нет денег, чтобы вносить их за обеды детей в столовой. «Или кто-то из вас будет заниматься учетом денег, собранных на питание, или ребенок, чей папа/мама забыли сдать деньги, останется голодным». Делать нечего, путем долгих споров одна из мам согласилась стать «бухгалтером» поневоле и контролировать ситуацию, рассылаю напоминалки «сдаем на обеды» в Ватсапе.

Между тем, такой проблемы не возникло, если бы руководство школы заключило договор с оператором безналичной оплаты детского питания и вопрос с личными счетами детей решился бы автоматически.

Говорят, что в ближайшее время все школы Томска должны будут перейти на безнал. Это неоднократно обсуждали в департаменте образования нашего города. При этом, школы сами должны выбрать, с кем из операторов – поставщиков данной услуги – будут работать. Пока безналичные технологии используются всего порядка в 40 школах города.

Для учреждений образования безналичная система, бесспорно, удобна. Это исключение рисков при использовании «живых» денег, возможность контроля затрат ребенка и его рациона, увеличение скорости обслуживания в столовых и соблюдение санитарно-гигиенических норм.

А вот минусы озвучивают родители учащихся. Среди отрицательных сторон можно выделить непрозрачность расходования средств, большие комиссии за пополнение карты и сложность правового механизма оформления договора с оператором.

- В нашей школе родителей принуждают заводить банковские карты одного из коммерческих банков, мотивируя тем, что директор заключил договор с этой финансовой организацией. Вопрос ставится ребром: либо заводите карту, либо ребенок не будет питаться. Написал заявление на имя директора с просьбой предоставить условия для оплаты питания наличными деньгами или безналично, при помощи карты банка, клиентом которого я являюсь. Однако, мне отказали, - посетовал Константин Иванов.

При этом важно отметить, что, по информации Роспотребнадзора, безналичная оплата не является безальтернативной: по закону «О защите прав потребителей» должна быть обеспечена возможность оплаты общественного питания в образовательном учреждении и при помощи наличных расчетов — по выбору потребителя. Например, внести деньги через терминал. И никто, включая руководство школы, не вправе навязывать ему решение.

Кто предоставляет такую услугу?

Как нам удалось выяснить, сегодня в Томске действует несколько операторов безналичной оплаты школьного питания. Это система «ИнфоШколаНэт», Приложение «Ладошки» от Сбербанка, Программа «Школьная карта» от банка «Авангард» и система «Вместе».

Директор «ИнфоШколаНэт» Антон Кожухар согласился показать нам на практике, как это все работает.

- Для каждого ребенка заводится индивидуальный счет, при этом дети не носят в школу наличные деньги, а оплачивают питание пластиковой картой или специальным браслетом. Карты детям и родителям мы выдаем бесплатно. Обслуживаем более 30 школ и в каждой установлен терминал, принимающий наличные деньги, чтобы школьник или родители могли зачислить средства на счет. Также мы предоставляем возможность электронного перевода денег на карту, в том числе и через Интернет, - рассказал Антон.

Также в компании «ИнфоШколаНэт» предоставляют стопроцентный учет движения средств для учебных заведений и операторов питания. Для родителей, которые не хотят получать уведомления по смс, либо другим каналам, существует специальный тариф, им они могут пользоваться бесплатно.

Своим опытом внедрения безналичной системы в школе поделилась директор одной из томских школ. Она отметила, что, во-первых, при внедрении системы учитель освобождается от значительной нагрузки по сбору средств и оплате питания, во-вторых, новая система существенно повысила ответственность родителей, которые раньше могли себе позволить задерживать оплату. Удобным является также контроль расходов, родитель может установить лимит на сумму, которую ребёнок может расходовать ежедневно.

Сразу возникает вопрос, как именно школы выбирают, какую систему оплаты использовать? В мэрии нам объяснили, что решение должно приниматься руководством совместно родителями.

Сначала оператор обращается в школу с предложением, и представителям компании предоставляется слово на педсовете. Затем менеджеры компании выступают на родительском собрании, и после этого родительский комитет вместе с администрацией принимает общее решение о выборе оператора.

- Для нас основными критериями при выборе стали удобное размещение терминалов, скорость зачисления средств, а также возможность пополнять счет наличными через терминалы без комиссии, — рассказала Ольга Васильева, представитель родкома. – К тому же, мы обрадовались, что оборудование предоставляется школе бесплатно.

Мнение родителей

Главным потребителем услуги безналичной оплаты школьного питания безусловно считаются родители учащихся. Именно они оплачивают большую часть расходов. Посмотрев комментарии в соцсетях, становится ясно, что родители хотят иметь возможность именно безналичного расчета, без привязки к какому-либо банку, чтобы все платежи были прозрачны, и не было сбоев системы. Самая распространенная жалоба: неожиданные списания со счетов, приличная комиссия за пополнение средств.

Перспективы

В первую очередь, развитие безналичных способов оплаты связано с общей тенденцией ухода от наличных. Сейчас на первое место выходит удобство совершения платежей, но самое главное — это возможность получать информацию о питании ребенка в школе, например, через личный кабинет или при помощи сервиса СМС-информирования. И чем выгоднее условия предложит оператор, за того и проголосуют родители учащихся.