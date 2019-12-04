2019-12-04T08:21:59+03:00
Общество

Томский учитель получил за патриотизм 900 тысяч рублей

Евгений Перемитин хочет реализовать для школьников проект, посвященный 75-летию Победы
Татьяна Щукина
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Проект томичей предполагает знакомство детей с военной амуницией стран-участниц Второй мировой войны. Фото: tomsk.gov.ruПроект томичей предполагает знакомство детей с военной амуницией стран-участниц Второй мировой войны. Фото: tomsk.gov.ru
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Учитель томской школы «Перспектива» Евгений Перемитин выиграл грант в конкурсе молодежных инициатив, который прошел в рамках всероссийского патриотического форума в Москве. На реализацию своего проекта томич получил 900 тысяч рублей.

Евгений (он является руководителем регионального отделения движения «Клубы военно-исторической реконструкции России») намерен реализовать проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войны.

«По замыслу автора предполагается создание интерактивной передвижной выставки в музеях Томска и Северска, а также в школах Томской области, где все желающие увидят реальную военную амуницию стран-участниц Второй мировой войны и познакомятся с воссозданной хроникой событий тех лет», - пояснили в администрации Томской области.

Для справки:

Всероссийский патриотический форум проходит в Москве и завершает свою работу сегодня, 4 декабря. В нем участвуют свыше 700 человек из 85 регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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