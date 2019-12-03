Детсад в крупном микрорайоне Томска закрыли из-за вспышки опасной инфекции

Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщило о выявлении очага острой кишечной инфекции среди воспитанников детского сада № 65, расположенного на ул. Говорова в микрорайоне «Каштак» города Томска.

В ведомстве заявили о 24 случаях заболевания детей в возрасте до 6 лет. Как отметили специалисты, дошкольное образовательное учреждение с 28 ноября временно закрыто на карантин. По мнению санитарных врачей, причиной вспышки нороввирусной инфекции в детсаду могло стать нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.

«В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное», - сообщили в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что все заболевшие ребятишки проходят амбулаторное лечение.

Отметим, что норовирусная инфекция, как правило, распространяется при нарушении правил гигиены (в частности, из-за грязных рук). протекание заболевания обычно сопровождается рвотой, диареей и повышением температуры.