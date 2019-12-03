2019-12-03T07:14:33+03:00
Происшествия

Детсад в крупном микрорайоне Томска закрыли из-за вспышки опасной инфекции

Заболевание норовирусной инфекцией выявлено у двух десятков детей
Татьяна Щукина
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Деятельность детсада временно приостановленаДеятельность детсада временно приостановленаФото: "КП" Архив
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Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщило о выявлении очага острой кишечной инфекции среди воспитанников детского сада № 65, расположенного на ул. Говорова в микрорайоне «Каштак» города Томска.

В ведомстве заявили о 24 случаях заболевания детей в возрасте до 6 лет. Как отметили специалисты, дошкольное образовательное учреждение с 28 ноября временно закрыто на карантин. По мнению санитарных врачей, причиной вспышки нороввирусной инфекции в детсаду могло стать нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.

«В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное», - сообщили в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что все заболевшие ребятишки проходят амбулаторное лечение.

Отметим, что норовирусная инфекция, как правило, распространяется при нарушении правил гигиены (в частности, из-за грязных рук). протекание заболевания обычно сопровождается рвотой, диареей и повышением температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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