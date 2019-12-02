Свет материнской любви

Сколько раз Татьяна Уварова слышала от своих пятерых детей слово «мама»? В пять раз больше, чем женщины, воспитывающие одного ребенка. В День матери, который отмечался 24 ноября, она принимала поздравления от сына, дочек, внуков и внучек (их семеро). Большая семья - большая радость, это известно всем. Но сберечь ее, сохранить тепло семейного очага могут не все супруги. Многое зависит от женщины, ее терпения, умения подчинить свои личные интересы общим. Татьяне это удается. Под стать ей муж Сергей. В 2010 году за сохранение семейных традиций, любовь и верность супруги Уваровы были награждены медалью «За любовь и верность», в ноябре 2018 года - медалью «Родительская доблесть».

Однажды и навсегда

Татьяна Валентиновна и Сергей Николаевич в законном браке состоят 42 года. Познакомились они, как утверждает супруга, случайно: она приехала в гости в поселок Победа Шегарского района, он родился и жил здесь. Сергей на тот момент отслужил в армии, работал в речпорту. Симпатичный, обходительный, приятный в общении молодой человек приглянулся девушке. Но, воспитанные в строгости, они целый год приглядывались друг к другу, проверяли чувства, прежде чем Татьяна приняла предложение руки и сердца. Свадьбу сыграли в 1977 году. И стали жить в доме родителей мужа. Через год родилась старшая дочка Ольга, за ней - Сергей, потом появились Анна, Татьяна и самая младшая Настя.

Когда живешь на селе, имеешь детей, большое подсобное хозяйство, отдыхать некогда. Утром нежиться в постели недосуг. Встает Татьяна Валентиновна спозаранок. Надо управиться с коровами, другой живностью, накормить завтраком и проводить на работу Сергея Николаевича. Муж, хоть и отметил в этом году 65-летие, работу не оставляет. Вот уже 43 года он трудится в Томской судоходной компании. По профессии глава семейства инженер-электромеханик. Неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами, знаками отличия.

После отца завтракает Настя. Младшая дочка Уваровых - ребенок особенный, с ОВЗ. Благодаря заботе, любви и вниманию, душевной отдаче всей семьи она окончила в 2018 году Побединскую коррекционную школу. Может сама о себе позаботиться в бытовом плане, обладает определенным объемом знаний. Очень любит рисовать, лепить из пластилина - получаются интересные композиции. В рисунках использует яркие, чистые цвета. Настя видит мир светлым, добрым. Конечно, в том, что девушка развивается, огромная заслуга прежде всего матери.

- Я оформила себе трудовую пенсию на пару лет раньше - так пришлось сделать, когда дочь пошла в школу, - рассказывает Татьяна Валентиновна. - Ее надо было встречать после занятий, кормить, да и одну дома не оставишь. А так, конечно, и по сию пору работала бы. Люблю свою профессию.

Татьяна Уварова окончила Томское медицинское училище (теперь это базовый медколледж), более 30 лет проработала медсестрой в ФАПе, была заведующей кабинетом общей врачебной практики (ОВП). В ночь-полночь, бывало, шла помогать людям по первому зову. Работы всегда было много, Татьяна постоянно находилась среди людей. Выход на пенсию поэтому ей дался морально сложно.

Но оторванной от односельчан ее и сейчас не назовешь. Несмотря на большую загруженность дома, общественную работу не оставляет - во второй раз односельчане оказали нашей героине доверие, избрав депутатом Совета Побединского сельского поселения.

Мы вместе и счастливы!

Самым главным своим достижением Татьяна Валентиновна и Сергей Николаевич считают своих детей и внуков. Старшая дочь Оля окончила агропромышленный лицей, по профессии она технолог по приготовлению пищи. Работает в Шегарском доме - интернате «Лесная дача», воспитывает троих ребятишек. Сын Сергей работает в Региональном деловом центре, у него один ребенок. Две младшие дочери окончили НИ ТПУ и сейчас работают в АО «НПЦ «Полюс» У одной - двое детей, у другой - один ребенок.

- Ребята у нас дружные, работящие, - в материнском голосе слышится теплота и гордость. - С раннего детства помогали и сейчас помогают нам по хозяйству. Девчонки любят готовить, печь тортики. Ольга - самая главная мастерица, она к юбилею отца таких красивых кремовых кружев да цветов на тортах нарисовала! Все дочки умеют шить, вязать. Сын Сережа у папы многое перенял, может по хозяйству многое сделать. Весной мы семьей сажаем огород, летом окучиваем картофельное поле, заготавливаем сено, потом убираем урожай, готовим дрова на зиму. Дети и внуки нас не забывают ни в будни, ни в праздники.

Татьяна Валентиновна за сорок с лишним лет полюбила ставшее родным село. Приехала она в суровую Сибирь из теплого Казахстана. Поначалу, конечно, сильно тосковала по малой родине, по родителям. Летом отвозила ребятишек к родным повидаться, поесть фруктов из сада. Со временем сама развела у себя вишню, яблони. Все прижилось, плодоносит на диво хорошо. Однажды мама Татьяны, приехав в гости к дочери, всплеснула руками: «Надо же, а я-то думала, что вы тут яблочек не видите!» Дочке было приятно. И в самом деле, яблок Уваровы собирают много. Часть едят сами, заготавливают на зиму в виде компотов, варенья, часть раздаривают соседям. Сад, огород, свое подсобное хозяйство кормят всех. Но, для того чтобы все росло-цвело, нужно приложить умелые хозяйские руки. Ничто само по себе не появится ни в огороде, ни на столе.

В доме Уваровых не бывает скуки. Часто приходит Ольга, внуки. Старший ее сын Дима учится в техникуме водного транспорта - пошел по дедушкиным стопам. Сергей Николаевич передал всем мальчишкам любовь к технике. Сын Сергея-младшего Марк тоже «технарь». Не отстают от старших младшие братики. Их от деда, когда он ремонтирует машину, не оторвешь: помогают, крутятся рядом. Потом, конечно, Сергею Николаевичу приходится собирать свои инструменты по всему двору…

В доме Уваровых не бывает скуки: дети и внуки дарят многочисленные заботы и радостиФото: предоставлено героем публикации.

При таком количестве детей не только радостей, но и переживаний у родителей в несколько крат больше. Кто-то заболел, у кого-то начала «хромать» учеба или с друзьями разладились отношения. Знакомые всем житейские дела. Уваровы - старшие не накапливали проблемы, старались решать их по мере поступления. Неважно, сколько в семье детей, у любящих мамы и папы всегда хватало времени для каждого ребенка.

Есть мнение, что браки, заключенные в раннем возрасте, недолговечны. Пример Татьяны Валентиновны и Сергея Николаевича доказывает обратное. Жена считает, что ей с супругом повезло. Только уверенная в мужчине женщина может позволить себе большую семью. Татьяна знает, что муж всегда поможет, а если надо, то один управится с многочисленным хозяйством. Благодарна она и свекрови со свекром, которые помогали поднимать детей. Сейчас их уже нет в живых.

Каждый день приносит Уваровым свои заботы и радости. Неизменно одно: они вместе, все постоянно на связи, готовы помочь друг другу. «На то мы и семья!» - улыбаясь говорит Татьяна Валентиновна. Как не согласиться с этим!