Когда мечта сбывается

В Тегульдете теперь многие знают предпринимателя Дмитрия Быкова - недавно молодой человек открыл в райцентре мастерскую по ремонту техники «Deyp Сервис». Организовать собственное дело ему помогло участие в программе «Первый шаг» по линии Тегульдетского районного центра занятости населения.

Чтобы осуществить свою давнюю мечту - стать владельцем бизнеса, 24-летнему Дмитрию потребовалось несколько лет. Нужно было подкопить денег (как без стартового капитала), набраться знаний и опыта. Он обучался в Томском техникуме информационных технологий, затем работал в сервисном центре по ремонту оргтехники. Вернувшись из города в родной Тегульдет, года два ремонтировал технику на дому (к нему несли планшеты, мобильные телефоны, ноутбуки) и заодно детально обдумывал шаги к осуществлению своего плана. Хотелось стать универсальным специалистом - восстанавливать не только компьютеры и «сотики», но и бытовую технику: холодильники, телевизоры, электрические плиты, фены, блендеры. В Тегульдетском районе данная ниша на рынке оказания услуг свободна.

- Обратившись в центр занятости населения, я узнал, что мне нужно предпринять в первую очередь, - рассказал Дмитрий. - При поддержке специалистов центра подкорректировал свой бизнес-план (я составил его самостоятельно), в марте 2019 года успешно защитился. Получил безвозвратную субсидию в размере 96 тыс. рублей, которую потратил на самое необходимое диагностическое оборудование: тепловизор, программатор, термовоздушную паяльную станцию. Приобрел то, на что хватило денег. А вот ремонт арендованного помещения выполнял за свой счет в течение нескольких месяцев. Хотелось, чтобы здание бывшего магазина, пустовавшее несколько лет и пришедшее в упадок, радовало глаз, чтобы будущим клиентам было комфортно обращаться в мастерскую. И, конечно, самое главное - оборудовать место под ремонт техники. Дизайн разработал сам, используя сочетание контрастных цветов: черного, белого и ярко-зеленого.

- Техникой я увлекся, будучи дошколенком, - поделился Д. Быков. - Хотелось понять, каким образом она устроена. Смотрел, как мой дедушка ремонтировал, к примеру, телевизор, старался запоминать последовательность действий и то, какие инструменты он использует. Мне нравилось «читать» чертежи, схемы. Когда после школы поступил в техникум, достаточно быстро понял, что информационные технологии - не мое направление. В сервисном центре работать получалось, однако зарплату там платили небольшую, и на жизнь в городе денег не хватало.

О том, что вернулся в родное село, Дмитрий не жалеет: здесь мама, бабушка. Теперь уже и своей семьей обзавелся. И, безусловно, в Тегульдете есть работа. Для мужчины это немаловажно. Пока молодой предприниматель работает один. Заказов хватает. Подменяет мастера, когда ему необходимо отлучиться, его супруга.

Конечно, как любой бизнесмен, Дмитрий Быков в перспективе намерен развивать, расширять бизнес с точки зрения спектра услуг и площадей - тоже. На первом же этапе важно прочно встать на ноги, достичь стабильности. Поскольку на селе не особо много вакансий, можно будет подумать об увеличении численности сотрудников, создании новых рабочих мест.

О программах государственной поддержки начинающим предпринимателям наш герой отзывается положительно: это реальная помощь. Без субсидии, выделенной центром занятости населения, вряд ли ему бы удалось обзавестись необходимыми для работы приборами, оборудованием, а значит, он не смог бы приблизиться к своей мечте о собственном бизнесе. Есть желание в будущем принять участие в районных, областных конкурсах предпринимательских проектов. Дима верит: у него все получится.