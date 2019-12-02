Молодежь - томскому селу

Представительное собрание было организовано Томским региональным отделением общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» (ТРО РССМ) при поддержке администрации Томской области и активном участии молодежного Совета профсоюза работников АПК Томской области, Томского сельхозинститута - филиала Новосибирского государственного аграрного университета - и Томского аграрного колледжа. В его работе приняли участие представители 6 регионов СФО, студенческая и школьная молодежь из 13 муниципальных образований Томской области, включая Томск, главы хозяйств, представители законодательной и исполнительной власти, бизнеса. Все они являются единомышленниками в жизненно важном вопросе: томская молодежь должна возвращаться в родное село, а сельские территории - динамично развиваться и быть привлекательными для молодых.

«Верхи» ждут инициативы «снизу»

Тема возрождения села, привлечения перспективных специалистов в возрасте до 35 лет для работы на предприятиях АПК - одна из ключевых в государственной политике нашей страны. В Томской области работа в этом направлении особенно активно проводится на протяжении нескольких последних лет. В ней участвует ТРО РССМ, созданное в декабре 2008 года.

- В настоящее время в наших рядах состоит порядка 1500 человек, - сказал, открывая форум, Алексей Полтев, председатель Томского регионального отделения Российского союза сельской молодежи. - Мы выезжаем в села, встречаемся с ребятами, рассказываем о действующих в регионе программах по развитию села. Многие выпускники по окончании учебы думают работать в сельской глубинке.

От лица центрального совета РССМ участников форума «Действуй» приветствовала его председатель Юлия Оглоблина, отметив важность мероприятия. «Сегодня необходимо делиться опытом, практиками, знать, что происходит на территориях, и, конечно, важно донести предложения, которые появятся в ходе работы форума, до власти», - в частности, отметила она, пожелав ребятам продуктивной работы и выразив от имени РССМ готовность поддержать инициативы томичей.

Первенство - за молодежью

Главные шаги к возрождению села и его дальнейшему развитию должна делать молодежь - в ней будущее аграрного комплекса. Эта мысль красной нитью проходила в выступлении спикеров.

- На прошедших форумах мы активно обсуждали вопросы привлечения кадров на село, говорили о том, какие ресурсы для этого есть у региональных муниципалитетов, - заявила Елена Малиновская, исполняющая обязанности начальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области. - Сейчас пришло время действовать. К этому призывает политика государства, направленная на возрождение сельского хозяйства. В мае 2019 года была принята новая госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», которая кардинально отличается от предыдущих, причем ее отличия не только в масштабности финансирования, но и в том, что в основе программы лежит проектный подход. При этом инициатива должна идти с мест. Нужно выработать идеи, для того чтобы сельские территории Томской области вошли в госпрограмму. Возможно, сегодняшний форум станет стимулом для перспективных проектов и инновационных идей, которые будут способствовать повышению качества жизни людей, стремлению молодых специалистов закрепляться на селе, активно развивать АПК, продвигать вперед сельское хозяйство страны и региона.

Что представляет собой новая госпрограмма комплексного развития сельских территорий и как в ней могут участвовать молодые? Об этом подробно рассказала Нелли Алексеева, заместитель начальника облдепартамента по социально-экономическому развитию села. Программа большая, в ней много направлений. Одно из них - «Благоустройство сельских территорий». Данная подпрограмма рассчитана на инициативы жителей села. По словам Н. Алексеевой, Министерство сельского хозяйства готово софинансировать подобные проекты. Важно только правильно и в срок оформить необходимую документацию.

«Работай - и у тебя получится всего добиться»

Будет ли выпускникам сельскохозяйственных вузов, техникумов и колледжей предоставляться работа по специальности? Какие профессии сегодня востребованы в агропромышленном комплексе региона? Как можно приобрести или построить себе жилье? Об этом и многом другом на площадке форума развернулся заинтересованный диалог между представителями студенческой и школьной молодежи, власти и бизнеса. Каждому молодому человеку был дан компетентный ответ.

Для большинства участников мероприятия вопрос организации досуга также оказался далеко не второстепенным. Алексей Саяпин, глава Новокривошеинского сельского поселения, ответил утвердительно, попутно рассказав, что делается в поселении и районе для того, чтобы молодежи и жилось, и работалось комфортно.

Приглашая молодых работать в сельской местности, руководители муниципалитетов призывали их правильно расставить для себя жизненные приоритеты. Так, Ирина Сиберт, глава МО «Первомайский район», в своей мини-презентации коснулась в том числе актуальной для многих молодых специалистов темы получения их будущими детьми образования на селе. По ее словам, только на территории райцентра, села Первомайское, сегодня открыто 4 детсада, еще один возводится. Мест хватает всем ребятишкам: очередность в сельской глубинке не такая, как в городе. Доступно дополнительное образование. «А школы на селе выпускают даже больше «стобалльников», чем в городе, и по этому показателю можно судить о высоком качестве среднего образования», - резюмировала И. Сиберт.

Некоторым обучающимся было важно узнать, берут ли в сельских поселениях студентов на практику. Галина Петрова, председатель СПК «Нелюбино» Томского района, пригласила интересующихся этим обстоятельством молодых людей на экскурсию в хозяйство, которое представляла на форуме: здесь их ждут, готовы помогать.

Не последнюю роль играет на селе индивидуальное предпринимательство. Развивать собственный бизнес в виде крестьянско-фермерского хозяйства непросто. Илья Семенов, глава КФХ «Семенов» из Кожевниковского района, организовал ферму по производству и переработке молока (начинал с нескольких буренок, сейчас стадо достигает 52 голов крупнорогатого скота). Создал рабочие места для односельчан, благодаря чему на данный момент в его родном селе безработных граждан (это по сведениям местного центра занятости населения) не зарегистрировано. Он поделился опытом создания КФХ, рассказал ребятам о мерах господдержки, предусмотренной на эти цели, о том, как их можно получить. Озвучил и свой рецепт успеха: «Хотите, чтоб все было и все получалось - ложитесь спать попозже и вставайте пораньше».

Четвертый форум сельской молодежи «Действуй» получился живым мероприятием, на котором состоялся открытый, честный разговор молодежи с властью, бизнесом, друг с другом. В заключительной его части прошла торжественная церемония награждения участников конкурса эссе «Мое родное село» в четырех номинациях и конкурса среди сельской молодежи «Томское село» - в нем было три номинации. Кроме того, форум принял резолюцию, куда вошли наиболее значимые вопросы в адрес исполнительной власти ТРО РССМ и региона.