Почта Деда Мороза начала свою работу в томских отделениях

В почтовых отделениях нашего региона появились новогодние ящики. В них принимаются письма для Деда Мороза со 2 по 26 декабря.

Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороз», и наклеить на него марку.

В Томске послания можно опустить в отделениях почтовой связи 634050 на главпочтамте (пр. Ленина,93), а также в отделениях 634012 (ул. Елизаровых, 19), 634021 (пр. Фрунзе, 172), 634034 (ул. Котовского, 26). Для жителей области специальные почтовые ящики установлены в отделениях: г. Северска, г. Асино, г. Стрежевой, г. Колпашево, с. Зырянское, с. Первомайское, с. Тегульдет, п. Белый Яр, с. Каргасок, с.Парабель, с. Молчаново, с. Мельниково, с. Бакчар.

Всего этом году в Томске и по области установлено 18 праздничных ящиков.

26 декабря все письма и открытки Деду Морозу будут собраны в одну большую посылку и отправлены в резиденцию зимнего волшебника. В прошлом году из Томской области было отправлено в Великий Устюг более 1,5 тысяч писем. В целом в 2018 году Почта России доставила свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых.