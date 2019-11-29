Алексей Саяпин: «Селу нужна инициативная молодежь»

Глава Новокривошеинского сельского поселения Алексей Саяпин относится к числу молодых перспективных руководителей. На IV межрегиональном форуме сельской молодежи «Действуй» он принял участие в открытой дискуссии - в частности, рассказал учащимся сельскохозяйственных образовательных учреждений о том, как возрождается село, что делается для повышения качества жизни людей.

- Вы родились в Северске, получили юридическое образование, работали в аграрном центре Томской области. Что побудило оставить обжитое место, уехать в сельскую глубинку пять лет назад?

- Наверное, я «вырос» из той должности. В Кривошеино меня пригласили на работу в районную администрацию на должность специалиста по контролю в сфере закупок. Так как село понравилось, остался в нем и не жалею. Почти два года назад был избран главой Новокривошеинского сельского поселения на конкурсной основе. Результатами работы моей команды я доволен. Село продолжает развиваться, жителям становится интереснее и комфортнее жить, а это главное. Власть должна действовать в интересах людей.

- На форуме сельской молодежи «Действуй» вы обмолвились, что видите в сельской жизни только плюсы. В чем они?

- На селе есть возможность для реализации своих идей, творческого и карьерного роста. Мне нравится Кривошеинский район. У нас развита социальная инфраструктура, есть школы, детские сады. Созданы рабочие места - например, в СПК «Кривошеинский», который является одним из крупных сельхозтоваропроизводителей в регионе. Действует реабилитационный центр. Предметом своей гордости, как глава Новокривошеинского сельского поселения, считаю действующий Дом культуры, открытый еще в советские времена. Село будет жить - в этом я глубоко убежден. Вопрос сейчас в том, чтобы молодежь приезжала к нам и оставалась.

- В вашем сельском поселении, в самом районе, есть потребность в молодых специалистах?

- Да, например, в СПК «Кривошеинский» и СПК «Белосток» нужны люди, которые умеют работать на современной технике. На форуме сельской молодежи «Действуй» присутствовали студенты аграрных вузов и техникумов (в процессе обучения они получают необходимые навыки и практику управления новыми комбайнами, другой спецтехникой и машинами), старшеклассники школ. Ребятам можно задуматься о предложении, которое я озвучил. Кроме того, в районе и в нашем поселении могут быть трудоустроены молодые супруги: например, педагог и специалист агропромышленного комплекса. На первое время им предоставляется общежитие, в дальнейшем реально построить или приобрести собственное жилье.

- Что еще предусмотрено для молодежи, которая, услышав вас на форуме, очень вероятно, соберется на работу в Новокривошеино?

- Расскажу, что власть делает в интересах жителей вообще. Например, в 2018 году в Новокривошеине была установлена станция подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд, благодаря чему теперь люди всегда имеют доступ к чистой питьевой воде. В 2019 году подобная станция установлена в здании школы. Идет «Мусорная реформа», в рамках которой в нашем поселении уже установлено порядка 20 контейнеров. Мусор вывозится по графику, жалоб со стороны жителей мне не поступало. Продолжается проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По программе «Комфортная городская среда» хотим обустроить общественное пространство - так называемую точку притяжения с установкой арт-объекта «Я люблю Новокривошеино», беседки с Wi-Fi. В следующем году предполагаем начать эти работы. Молодежь с энтузиазмом поддержала идею.

В нашем сельском поселении активно развивается спорт. Так, летом состоялся первый легкоатлетический забег, в котором приняли участие и молодежь, и представители старшего поколения. Я также с удовольствием пробежал дистанцию. Недавно прошел турнир по армрестлингу - большинству новокривошеинцев было интересно. Кроме того, с населением работают инструкторы по спорту. Одна из них ведет четыре направления: занятия в тренажерном зале, танцы, настольные игры, аэробику. Через эту девушку мы проводим опросы общественного мнения, собираем импровизированные молодежные сходы, которые организует администрация сельского поселения. У молодых людей обычно множество идей. Ждем их у себя в сельском поселении, готовы к диалогу.