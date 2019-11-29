Растут «ромашки» в Стрежевом…

В 1991 году в городе Стрежевом Томской области распахнул двери для маленьких северян ясли-сад «Ромашка». Его воспитанники первых лет давно стали взрослыми, многие из них уже сами отвели своих детей в родной детсад. Да и учреждение «повзрослело», изменило статус, набралось опыта, завоевало авторитет.

Пример педагогического мастерства

С 1999 года МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» возглавляет Тамара Викторовна Тимофеева. Как признают коллеги, ее стиль руководства, спокойный и требовательный, позволил создать коллектив, объединенный общими профессиональными интересами. В детском саду трудятся 55 человек, из которых 34 - педагоги. Двое имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», многие сотрудники отмечены почетными грамотами Минпросвещения России, администрации Томской области и города Стрежевого.

- У нас много творческих педагогов, коллектив стабильный, - говорит Тамара Тимофеева. - Мы сами себе готовим смену, формируем резерв кадров из младшего персонала. Младших воспитателей направляем на обучение в Нижневартовский педагогический колледж. В учреждении действует собственная программа наставничества «Ступеньки педагогического мастерства», разработанная заместителем заведующего по УВР Сидоровой Е. В. и старшим воспитателем Чеповой О. Е. Программа в 2016 году заняла 1-е место в муниципальном конкурсе Программ профессиональной адаптации молодых педагогов, реализуемых образовательными организациями. В 2017 г. - 2-е место в областном конкурсе образовательных программ и педагогических практик «Наш новый детский сад». В 2019 году наше ДОУ стало обладателем Золотой медали Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019».

Творчество во всех проявлениях

На сайте детского сада «Ромашка» отмечено, что это теплый и уютный дом для 280 ребятишек. Дом, где звучат смех, песни, стихи и сказки, где не смолкает музыка и ключом бьет детское творчество. Ребята демонстрируют таланты на общегородских мероприятиях, в том числе на ежегодном фестивале художественного творчества «На волне города». На счету юных «ромашек» немало наград, полученных в номинациях за лучший танец, песню, стихотворение и прочее.

На счету юных артистов немало наград, полученных в творческих конкурсах. Подписи к фото:

Но главной гордостью учреждения является творчество техническое.

- Ранее три года мы являлись городской ресурсной площадкой по математическому образованию, что дало хороший результат. Теперь приоритетным направлением для нас является робототехника, - рассказывает Тамара Викторовна. - С детьми, которые проявляют интерес и имеют способности к этой деятельности, работают тренеры Екатерина Миннигулова и Анастасия Мустафаева. В 2017 году команда наших воспитанников завоевала Кубок мэра города Стрежевого по образовательной робототехнике.

В 2017 году команда воспитанников завоевала Кубок мэра города Стрежевого по образовательной робототехнике. Фото из архива МДОУ

В 2018 и 2019 годах стала победителем соревнований на Кубок губернатора Томской области в номинации «Техническая сложность» и «Самый, самый»!

Поездка в Томск принесла победу «ромашкам» в Кубке губернатора Томской области. Фото из архива МДОУ

Задачи на будущее детского сада прописаны в его программе развития. В числе приоритетов - индивидуализация образовательного процесса и более активное участие в нем родителей, поскольку именно они должны быть главными помощниками педагогов в непростом труде по воспитанию детей с учетом и развитием их индивидуальных способностей.Индивидуальный подход к каждому

- Стараемся активнее вовлекать родителей в жизнь детского сада, - говорит Тамара Тимофеева. - Например, ежегодно устраиваем зимний конкурс «Кто веселится, тот мороза не боится». В постройках снежных фигур и горок на игровых площадках принимают активное участие не только педагоги ДОУ, но папы и мамы воспитанников.

Родители с удовольствием участвуют в строительстве снежных фигур на игровых площадках. Фото из архива МДОУ

Через полтора года детский сад № 11 «Ромашка» отметит свое 30-летие. Уверены, что доброжелательное сотрудничество с родителями помогает ему еще на долгие годы оставаться светлым и радостным домом для стрежевских детей.