По Гоголю: в Томске мошенники собирают с бизнеса деньги для «комиссии из Москвы»

Ничто не ново под луной. «Ревизоровские» страсти разгорелись в простом сибирском городе Томске. Некая группа особо пронырливых людей планомерно третирует местных бизнесменов и юрлиц под видом сотрудников МЧС. Ведомство обеспокоено участившимися случаями столь наглого поведения мошенников.

«Они сообщают, что в ближайшее время в Томск прибудет проверка из Москвы, и будут проверять, в том числе и конкретного предпринимателя. Чтобы проверка прошла на «хорошо» лжесотрудники Главного управления предлагают приобрести подарки для комиссии, а лучше – совершить денежный перевод», - рассказали в томском управлении Министерства чрезвычайных ситуаций.

Пресс-служба ведомства официально заявила, что сотрудники Главного управления МЧС России по Томской области не вправе требовать и принимать от кого бы то ни было денежные средства и другие материальные ценности.

Обо всех случаях мошенничества следует незамедлительно заявлять в полицию

Отметим, что на данный момент личности мошенников еще установлены.