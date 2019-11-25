Навести порядок придется всем

Один из наиболее спорных и обсуждаемых проектов правительства РФ, касающийся оплаты резервируемой мощности, вынесли на открытое обсуждение в нашем регионе. Инициатором круглого стола на тему «Ситуация на розничном рынке электроэнергии в Томской области. Перспективы развития» выступило АО «Томскэнергосбыт». В разговоре приняли участие эксперты компании-энергетика, а также представители бизнеса, муниципальных и некоммерческих организаций. Основным вопросом и стал тот самый законопроект по введению оплаты за резервную мощность: всех без исключения волновало, как его реализация отразится на потребителях.

Плати за то, что используешь

Первым взял слово генеральный директор АО «Томскэнергосбыт» Александр Кодин, познакомив собравшихся с историей вопроса.

- Министерство энергетики подготовило проект постановления “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения обязательств потребителей по передаче электрической энергии с учетом оплаты резервируемой максимальной мощности и взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии”. Документ находится на заключительной стадии согласования и вероятность вступления его в силу оценивается как высокая. Предполагается, что с потребителей будет взиматься оплата за неиспользуемую мощность, - отметил Александр Викторович.

Резервируемая мощность - это разность между максимальной мощностью энергопринимающих устройств у потребителя, прописанной в технических документах, и фактически потребляемой “сетевой” мощностью.

По оценкам Минэнерго РФ, только в 2015 году крупные потребители не использовали 58 % договорной мощности, а сети между тем несли затраты на обслуживание оборудования, включая их в свой тариф. Введением оплаты за резервную мощность правительство хочет призвать предприятия к более разумному и рациональному использованию уже имеющихся мощностей.

О том, кого коснется данное нововведение, рассказала директор по работе с клиентами АО «Томскэнергосбыт» Олеся Шакирова:

- Оплачивать мощность должны будут все предприятия, которые фактически не используют 40% и более от заявленной максимальной мощности. Проектом постановления предусматривается поэтапный ввод оплаты: с 2020 года до 1 января 2021 года - 5 %; с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года - 10 %. К 2024 году коэффициент вырастет до 60 %, а с 2025 года оплате будет подлежать 100% резервируемой максимальной мощности. Так как закон еще не принят, у предприятий есть время подумать, какие пути развития наметить.

О вариантах, которые может выбрать клиент, сообщил заместитель гендиректора по реализации электроэнергии АО «Томскэнергосбыт» Алексей Булгаков:

- Компания, может загрузить свои мощности, модернизировать предприятие, и тогда вопрос о разнице потребления исчезнет сам собой. Если же таких намерений нет, что гораздо вероятнее, то клиент может снизить объем максимальной мощности и перераспределить его в пользу сетевой организации или продать излишки мощности другому потребителю.

Особенно предлагаемая «реформа» может ударить по экономике предприятий, являющихся наследием советской эпохи. В 70-е годы прошлого века строились гиганты с огромными мощностями, в надежде, что все они будут загружены. Но в 90-е производство сократилось, оборудование не было модернизировано, а мощности за ними остались, и числятся по документам.

- Сложилась такая ситуация, что свободных мощностей практически нет, новых потребителей подключить невозможно, хотя на самом деле резервы имеются, - уточнил Александр Кодин. - Простой пример - «Сибэлектромотор», где громадные площади сегодня сократились до 2-3 цехов, а из 48 мегаватт разрешенной мощности предприятие потребляет всего восемь.

Конечно, это не единственное крупное предприятие в Томской области, которое «держит» мощности, как собака на сене. Теперь за все резервы придется платить и «большим», и «маленьким». Допустим, ФАП в Тегульдете заявил по документам мощность 15 киловатт, а по факту живет на 3-4 киловатта в месяц.

Кстати, специалисты «Томскэнергосбыта» рассчитали для наглядности плату за резерв максимальной мощности для разных отраслей производства. К примеру, компания «Малина», занимающаяся сельским хозяйством, имея максимальную мощность 95 кВт, фактически использует 10 кВт, доля резерва составляет 89%. Стоимость услуг по передаче без резервной мощности для этого предприятия составляет 623,68 рублей, а будет с учетом новых правил 7 957, 03 рубля.

Копейка рубль бережет

Провести экспертизу энергопотребления и сделать расчет прогнозируемой величины увеличения стоимости каждое предприятие может самостоятельно либо обратиться в АО «Томскэнергосбыт». Также компания готова посодействовать тем клиентам, кто готов рассматривать выгодный для себя вариант - продать свой резерв другому клиенту, желающему подключится к сетям. «Томскэнергосбыт» в интересах потребителя и проконсультирует, и подготовит проект соглашения о перераспределении максимальной мощности в пользу третьих лиц.

За более детальной информацией можно обращаться по телефонам контакт-центра АО «Томскэнергосбыт» 400-100, 75 00 75.

Золото - лучшим

Финалом круглого стола стала церемония награждения лучших потребителей электроэнергии в Томской области - финалистов конкурса «Золотая опора». АО «Томскэнергосбыт» отметило юридических лиц за высокую платежную дисциплину. Основными критериями для отбора победителей стали отсутствие задолженности за электроэнергию, равномерность и регулярность оплаты услуг, соблюдение режимов энергопотребления, внедрение энергосберегающих технологий, применение современных систем учета и контроля.

Дипломов в номинации «Лучший потребитель электрической энергии» и статуэтки «Золотая опора - 2019» удостоены ООО «Межениновская птицефабрика» и АО «Северский водоканал».

Дипломами «Отличник платежной дисциплины» награждены ООО «Электросети» (Северск), АО «ТомскРТС», АО «Томская генерация», благотворительный фонд им. Алены Петровой, АО «Рускитинвест» (Асино), ИП Григорьев И. Ю. (Колпашево), ИП Бойченко А. А. (Стрежевой).

Детский сад общеразвивающего вида № 44 (Томск) отмечен в номинации «Энергоэффективный партнер», учреждение реализовало с АО «Томскэнергосбыт» два энергосервисных контракта по модернизации уличного освещения и системы отопления.

- Мы приняли решение поощрить те предприятия, которые являются добросовестными клиентами нашей компании, ответственными потребителями, с которыми легко и комфортно сотрудничать. Уверен, что подобные мероприятия помогут нам развивать и поддерживать партнерские отношения, основанные на принципах цивилизованного делового сотрудничества, - подвел итоги Александр Кодин.

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Самых надежных и ответственных потребителей электроэнергии отметили наградами «Золотой опоры»

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