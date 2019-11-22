С удвоенной энергией

В кабинете Леонида Карпова, капитана футбольной команды «Горсети», начальника службы релейной защиты и испытаний электрооборудования, в ряд стоят чемпионские кубки, на стенах - вымпелы и большая карта мира как намек на глобальный подход во всех важных делах. Многократные победители городских соревнований массовой лиги не однажды были первыми в бизнес-лиге Сибирского федерального округа, с ходу ворвались в золотой плей-офф российского чемпионата энергетиков, чемпионами не стали, но серия побед в московских играх до сих пор будоражит воображение начинающих футболистов компании.

К футболу в ООО «Горсети» отношение особое. Здесь не приемлют легионеров, все футболисты свои, местные, инженеры, электромонтеры, водители. После напряженного рабочего дня они идут на тренировку или на игру очередного турнира. Администрация предприятия создает все условия: арендует спортивный зал, стадион, профсоюзный комитет оплачивает необходимые взносы, форма у футболистов всегда с иголочки. И играют футболисты не за себя, а за свое предприятие, за «Горсети». Поэтому и трудно представить в ее числе людей со стороны.

Победа в турнире «Томский листопад» далась не просто, выиграли по пенальти. Героем дня стал вратарь Станислав Старченко, команда рассчитывала на него, и Стас не подвел.

Илья Самойлов, нападающий, работает в службе учета распределения электроэнергии, пришел в «Горсети» после окончания политехнического университета. В футбол играл всегда, начиная с дворовой команды. На поле вместе с братом Аркадием. Который тоже работает в этой компании.

- В компании «Горсети» много возможностей для занятий спортом, - рассказывает Илья, - и вообще для саморазвития, новые современные технологии, все время совершенствуешь свои знания. Это притягивает сюда молодых. В таком коллективе интересно не просто работать, жить интересно.

Такие они на работе

Электромонтер Эдуард Ковригин и инженер Михаил Игнатьев с ним полностью согласны. Они работают в службе Леонида Карпова, самой «футбольной» службе предприятия.

- Конечно, приятно, когда приходишь после игры и в коридоре поздравляют с победой? - говорит Эдуард.

- А узнают откуда?

- На стенде информации обязательно висит расписание игр и результаты каждой встречи…

По мнению футболистов, футбол - это наряду с хорошей физической подготовкой выдержка и крепкие нервы. Ну и ответственность, конечно. В работе это тоже помогает.

Генеральный директор компании «Горсети» Владимир Резников обязательно присутствует на всех знаковых матчах команды. Это важно и для футболистов и болельщиков. Потому что, когда все заодно, результат обязательно будет.