Около 50 животных погибли при пожаре на ферме в селе Томской области

На ферме в деревне Нащеково Шегарского района Томской области произошел пожар. В нем погибли 11 телят и 35 овец, сообщила в пятницу пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в одноэтажном кирпичном здании фермы по улице Калинина деревни Нащеково поступило в четверг в 12.13. Уже в 12:20 пожарные прибыли на место.

"Обгорели деревянные перегородки в здании фермы и частично повреждена обрешетка крыши. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибло 11 телят и 35 овец", – говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано в 15.30. В ликвидации пожара участвовали 11 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.