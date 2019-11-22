2019-11-22T10:20:12+03:00
Происшествия

Около 50 животных погибли при пожаре на ферме в селе Томской области

Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров
Бондаренко Маргарита
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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На ферме в деревне Нащеково Шегарского района Томской области произошел пожар. В нем погибли 11 телят и 35 овец, сообщила в пятницу пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в одноэтажном кирпичном здании фермы по улице Калинина деревни Нащеково поступило в четверг в 12.13. Уже в 12:20 пожарные прибыли на место.

"Обгорели деревянные перегородки в здании фермы и частично повреждена обрешетка крыши. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибло 11 телят и 35 овец", – говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано в 15.30. В ликвидации пожара участвовали 11 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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