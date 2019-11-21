2019-11-21T09:29:54+03:00
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В Томске за справкой к наркологу выстроилась огромная очередь

Водители, узнав о восьмикратном повышении цены, побежали в диспансер
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Справка после боя курантов станет реально "золотой"Справка после боя курантов станет реально "золотой"Фото: из открытых источников
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Получение справки психиатра-нарколога после 22 ноября в Томской области будет стоить примерно 5 тысяч рублей. При том, что в настоящий момент ее цена составляет 600 рублей.

Такая «инфляция» обусловлена новыми исследованиями крови и мочи.

Получив эту информацию, томские водители ринулись в наркодиспансер. С раннего утра перед заведением образовалась большая очередь, и это несмотря на -25С мороза.

Однако сотрудница диспансера Алёна Гужева заявила, что беспокоиться и паниковать не стоит, ведь это произойдет не завтра.

То есть, на данный момент медицинский осмотр на право управления автотранспортом стоит 600 рублей.

- Да, справка действительно будет стоить в районе 4000-5000 рублей, но не с завтрашнего дня. До нового года изменений цен не будет. Сейчас идет перерасчет цены уже с учетом всех анализов, поэтому цена пока останется прежней, - добавила она.

При этом в большинстве регионов официальные расценки на данные виды исследований не установлены.Официальная стоимость названа лишь в Костроме 3 250 рублей (сейчас 550 рублей), в Ярославской области – 4 800 рублей (сейчас 350 рублей).

фото: Регион70 Фото: из открытых источников

фото: Регион70Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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