2019-11-21T02:12:00+03:00
Общество

Дети на обочине: эксперты ОНФ ужаснулись дорогам в школы в микрорайоне Томска

Жители Каштака пожаловались в Народный фронт в надежде навести порядок на пути к социальным учреждениям
Татьяна Щукина
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Одна из «дорог к знаниям» в микрорайоне Каштак. Фото: onf.ruОдна из «дорог к знаниям» в микрорайоне Каштак. Фото: onf.ru
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Активисты Общероссийского народного фронта обратили внимание властей Томска на опасные участки вблизи школ и детских садов в микрорайоне Каштак – одного из самых густонаселенных в городе. Причиной вмешательства ОНФ в ситуацию стали многочисленные обращения жителей Каштака, вынужденных из года в год испытывать большие неудобства на пути к учреждениям образования.

«В рамках всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу» от жителей этого микрорайона общественникам поступило сразу несколько жалоб на отсутствие тротуаров, освещения, разбитые после коммунальных раскопок дороги, заброшенные деревянные сараи и железные гаражи», - отметила пресс-служба Народного фронта в регионе.

В информации отмечено в качестве примера, что школьники и их родители, проживающие в домах по улице Говорова, 33-43, все лето и осень добираются по непролазной грязи, лужам и ямам в сторону лицея №7.

«Пешеходный путь перекопан, фонари снесены. Детям приходится идти по дороге, по которой передвигаются машины. Все это время люди передвигались по грязной, перекопанной грунтовой дороге, поскольку других обходных путей просто нет. Сейчас, когда выпал снег и установились морозы, дети ходят по проезжей части, рискуя оказаться под колесами автомобилей. Жители новых многоквартирных домов недоумевают, почему оказались в таких жутких условиях», – приводит пресс-служба ОНФ слова активиста Тимофея Пятибратова, выезжавшего в рейд по микрорайону.

Отметили эксперты также проблемный участок дороги к школе №30 между домами №62 и 64 по ул. Говорова: дети вынуждены ходить в школу в полной темноте. Здесь нет ни одного фонаря.

«Весьма проблемный путь – от домов по улице Говорова, 41, 43, и других для учащихся в гимназию №55 имени Версткиной. Если следовать от этих домов, то часть пути будет проходить через гаражи или деревянный дом по улице Стрелочной, 1б, напротив которого располагаются полуразваленные деревянные сараи», - отметил член регионального штаба ОНФ в Томской области Роман Клясюк.

Как подчеркнули активисты Народного фронта, жители Каштака просят сделать безопасными и комфортными дороги в образовательные учреждения.

«Мы надеемся, что по всем сигналам администрация города оперативно примет необходимые меры по исправлению недостатков на проблемных участках в школы и детсады», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Томской области Константин Юденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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