Томичей приглашают на благотворительный семейный праздник «Мамины пироги»

В воскресенье, 24 ноября, Благотворительный фонд имени Алены Петровой организует традиционный ежегодный праздник «Мамины пироги». Мероприятие пройдет в БКЗ Томской филармонии (пл. Ленина, 12а) с 12.00 до 16.00 часов. Вход свободный.

В обширной развлекательной программе будут представлены выступления лучших танцевальных коллективов города (ЮДИ, Expromt и др.), шоу музыкальных пузырей «Юлёк Пузырек» и ростовых кукол от «Потапыча». Также детей и взрослых порадует клоун Лепа Сосискин.

Кроме обилия выпечки и сладких пирогов, гости семейного праздника смогут отведать «мамочкино варенье», приготовленное силами мам детишек, нуждающихся в помощи. Все угощения можно будет приобрести за пожертвования. Собранные средства в этом году пойдут многодетной семье Аганиных, потерявших в ноябре дом по время пожара. Положение семьи из Бакчарского района, оставшейся в морозы без вещей и имущества, осложняется тем, что в ней воспитывается больной ребенок Паша Аганин. В 2019 году мальчик перенес удаление опухоли.

Семья Паши Аганина осталась накануне зимы без дома и вещей. Фото: fond-alena.ru

Помочь подростку и его семье можно не только на празднике «Мамины пироги», но также на сайте Фонда им. Алены Петровой.