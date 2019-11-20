Томские власти рассказали, как наведут порядок в работе поликлиник

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поставил перед своими заместителями Иваном Деевым, Анатолием Рожковым и Евгением Паршуто задачу по безотлагательной разработке программы модернизации первичного звена здравоохранения. Комплекс главных мероприятий планируется определить уже до 1 декабря 2019 годВрач по имени а.

В пресс-службе главы региона уточнили, в будущую дорожную карту будут включены пункты по строительству новых поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, капитальному ремонту действующих медучреждений, а также по кадровому развитию системы здравоохранения.

«Уверен, что мы решим проблему», - сказал Сергей Жвачкин, отметив имеющиеся в регионе уникальные ресурсы, в частности наличие Сибирского государственного медицинского университета, имеющего статус опорного вуза. Как рассказал губернатор Томской области, ректор СибГМУ Ольга Кобякова полностью погружена в проблему кадров для ФАПов и поликлиник и уже вносит изменения в программы обучения участковых врачей и переподготовки терапевтов и педиатров.

Отметим, что задачу по модернизации первичного звена здравоохранения перед субъектами Федерации поставил президент России на минувшем заседании президиума Госсовета РФ. Мероприятия будут финансироваться в рамка нацпроекта «Здравоохранение», на который до 2024 года государство намерено потратить более 1,7 трлн рублей.