2019-11-18T16:33:29+03:00
Общество

Томский губернатор объявил 31 декабря нерабочим днем в администрации

Согласно распоряжению выходной перенесли на субботу
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Простые томичи тоже захотели отдыхать 31 числаПростые томичи тоже захотели отдыхать 31 числаФото: Архив "КП"
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Сергей Жвачкин, глава Томской области, подписал официальный документ, по котоорому в "белом доме" 31 декабря будет праздничным днем. Такая информация появилась на сайте областной администрации. Само распоряжение «Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года» обозначает перенес рабочего дня с 31 декабря на предшествующую ему субботу 28 декабря.

Также глава региона рекомендовал сделать то же самое и мэрии, и исполнительным органам государственной власти:

- Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику, - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня, 18 ноября, на аппаратном совещании в администрации региона.

Губернатор обратил особое внимание руководителей на необходимость жесткого соблюдения сроков исполнения мероприятий в рамках национальных и региональных проектов.

«Национальные проекты – это наш приоритет № 1, и мы должны сделать все, чтобы мероприятия были исполнены качественно и в срок, а если это невозможно в силу объективных причин – подписать соответствующие соглашения с федеральными ведомствами, - подчеркнул глава Томской области. – До конца года почти полтора месяца, если надо – работайте с исполнителями в три смены, нужен результат».

Обсуждая эту новость в соцсетях, томичи выразили свое желание тоже не работать в этот день. А некоторые даже предложили сделать выходным и 30 декабря, чтобы основательно подготовиться к празднованию Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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