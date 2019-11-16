На фестивале водных видов спорта томичи научатся погружаться с аквалангом

V Фестиваль водных видов спорта стартует в Томске уже в эти выходные. В связи с этим 16 ноября в бассейне «Звёздный» на ул. Энтузиастов, 31 пройдет День открытых дверей. С 17 до 21 часа все желающие могут под руководством инструкторов поплавать в ластах или совершить своё первое погружение с аквалангом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

На Дне открытых дверей будут работать зона плавания в ластах и зона дайвинга. Инструкторами являются спортсмены, призёры чемпионатов области и России, а также сертифицированные дайверы. Они проведут инструктаж, помогут выбрать оборудование и при погружении будут сопровождать каждого участника фестиваля.

«С аквалангом можно погружаться с 9 лет. Медосмотр проходится на месте, для детей младше 13 лет обязательно наличие справки на энтеробиоз» - говорится в сообщении.

По словам мэра Томска Ивана Кляйна, такие мероприятия помогают повысить интерес томичей к спорту и здоровому образу жизни.

Желающим освоить погружение с аквалангом или плавание в ластах с собой необходимо иметь купальный костюм, шапочку для плавания, сланцы, твёрдое мыло, мочалку, полотенце.