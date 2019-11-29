Универ на диване

В России на государственном уровне поддерживается внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Для этого в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» при поддержке Минобрнауки России запущен единый ресурс online.edu.ru для учащихся и преподавателей, объединяющий около 40 образовательных онлайн-платформ, свыше 120 образовательных организаций, где доступны более 1000 онлайн-курсов. Кроме того, на базе ведущих университетов страны сформированы десять Региональных центров компетенций в области онлайн-обучения для профессиональной подготовки преподавателей.

Но речь не идет о том, что онлайн-формат в итоге вытеснит традиционные формы обучения. Онлайн-обучение – это, прежде всего, расширение возможностей, доступ к знаниям от лучших вузов страны.

География слушателей широка: за три года в проект попали представители большинства регионов. На платформе обучались и иностранные студенты.

В десяти регионах страны, в том числе в Томске, работают Региональные центры компетенций в области онлайн-обучения (РЦКОО). О том, какие задачи они выполняют и чем полезны, мы беседовали с руководителем Томского центра Викторией Дубровской.

- Какие перспективы использование цифровых технологий открывает перед теми, кто учит, и теми, кто учится?

- Как правило, структура обучения остается такой же, добавляется лишь интерактивность образовательного процесса. Выбор изучаемых программ широк: вы можете найти практически все направления, представленные в университетах. Кроме того, дистанционное образование открыло новые горизонты для людей с ограниченными возможностями, а также для тех, кто живет в отдаленных селах и не может обучаться очно. Но дистанционное образование не заменяет очного обучения, а лишь значительно расширяет познания и углубляет возможности.

Цель приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» и цель работы нашего центра - создание условий для развития онлайн-обучения. В нашем регионе мы формируем инфраструктуру и готовим кадры для создания онлайн-курсов. Мы помогаем структурировать материал авторских курсов, предоставляем ресурсы для видеосъемок, предлагаем экспертную помощь, консультирование и так далее. Познакомиться с работой центра можно по ссылке pro-online.tsu.ru/edu.

- Какие задачи поставлены перед Томским центром и можно ли уже говорить о каких-то результатах работы?

- Наш центр, хоть и базируется в ТГУ, но в списке соисполнителей Сибирский государственный медицинский университет, Томский политехнический университет и Томский университет систем управления и радиоэлектроники. Речь о консорциуме вузов.

За два года работы нашего центра к онлайн-курсам удалось подключить свыше 160 учреждений высшего и среднего образования в 58 регионах России. ТРЦКОО (Томский центр) сотрудничает с университетами Омска, Кемерова, Самары и Новосибирска. Все они стали победителями первого открытого конкурса на экспертное сопровождение производства онлайн-курсов. При содействии сотрудников центра вузы создают обучающие продукты в виртуальном пространстве.

Фото: архив В. Дубровской

- Кто и как может повысить свою квалификацию в центре компетенций?

- У нас есть программы повышения квалификации для преподавателей и руководителей. В основном они рассчитаны на 36 часов. Мы проводим и другие мероприятия, например, по обмену лучшими практиками использования онлайн-курсов. Большое направление - работа со студентами. Студенты любого вуза страны и даже из-за границы могут осваивать предметы иных вузов и приносить документ в свой университет. Эта дисциплина может быть перезачтена.

- Сталкивались с трудностями при внедрении онлайн-курсов?

- Поначалу люди не знали, что такое онлайн-курсы. Поскольку информации не хватало, то наблюдалось даже некое отторжение. Но сейчас ситуация меняется. В этом году два Томских средних специальных учреждения внедрили онлайн-курсы.

Сначала преподаватели опасались, что онлайн-курсы их заменят. Но после их внедрения у преподавателя появилось гораздо больше времени на разбор конкретных вопросов, возникших у студентов после самостоятельного изучения азов.

- Какие тенденции можно было бы отметить в онлайн-образовании?

- Онлайн-обучение предполагает самоконтроль и самодисциплину. Студент сам проходит курс, понимая, что эти знания ему пригодятся. Один и тот же курс могут проходить студенты разных групп и даже факультетов. Каждую неделю все слушатели курса должны пройти тест или написать эссе, по результатам будет понятно, кто учился, а кто ничего не делал. Например, у аспирантов онлайн-курсы были восприняты на ура. Как правило, это люди занятые, умеющие планировать свое время, у них высокая мотивация.

Получать знания онлайн становится все более трендовым. Обучение в таком режиме может проходить в удобное время, с комфортной скоростью, с измеряемым результатом. При достаточной усидчивости пройти курс, например, на платформе online.edu.ru, можно за несколько дней. У ТГУ сейчас более семи десятков массовых открытых онлайн-курсов на разные темы.

Сайт Томского РЦКОО

Фото: архив В. Дубровской

К СВЕДЕНИЮ

В России реализуются инициативы, направленные на создание условий для развития цифровой экономики. В области образования это в первую очередь программа «Цифровая экономика» и нацпроект «Образование», частью которого является проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Он утвержден президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Цель проекта - создать условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития цифрового образовательного пространства. Для достижения этой цели выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Подробности - на сайте online.edu.ru.