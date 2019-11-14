2019-11-14T05:56:07+03:00
Происшествия

Автобус с пассажирами перевернулся под Томском, пострадали 5 человек

Пожилой водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой
Татьяна Щукина
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Госпитализированы водитель легковой машины и четверо пассажировГоспитализированы водитель легковой машины и четверо пассажировФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Серьезное ДТП, в котором получили травмы несколько человек, произошло в среду, 13 ноября, в нескольких километрах от Томска. По предварительным данным, причиной аварии могло стать то, что около 15:35 часов на 6-м км трассы Томск — Самусь 61-летний водитель микроавтобуса марки Toyota неверно оценил дорожную обстановку, в результате чего врезался во встречную легковую машину.

Место происшествия. Фото: УМВД по ТО

Место происшествия. Фото: УМВД по ТО

«Автомобиль Toyota, под управлением мужчины-водителя, 1958 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Hyundai Accent», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В ведомстве пояснили, что водитель микроавтобуса не пострадал, однако в больницу попали два его пассажира. Кроме того, в аварии получили травмы люди, находившиеся в салоне Hyundai: водитель и два пассажира.

Обстоятельства происшедшего выясняются. Тем временем региональная Госавтоинспекция поспешила напомнить водителям об необходимости выбирать безопасную манеру вождения, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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