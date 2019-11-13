Болезнь и голуби: томичей предостерегли от контакта с «летучими крысами»

Управление Россельхознадзора по Томской области в преддверии морозов сочло уместным напомнить жалостливым землякам об опасных заболеваниях, которые переносят голуби. По мнению специалистов ведомства, любителям кормить голубей не будет лишним вспомнить, что этих крупных городских птиц не зря называют «летучими крысами»

«Питаясь на свалках, голуби становятся переносчиками множества инфекций. Они переносят десятки возбудителей заболеваний, опасны для человека», — отмечено в сообщении Россельхознадзора.

В числе заболеваний специалистами отмечены туберкулез, энцефалит, сальмонеллез, токсоплазмоз, птичий грипп и орнитоз. При этом инфицироваться можно не только при прямом контакте с больной птицей, но и при вдыхании частиц фекалий, слизи, пуха голубя, высохших и превратившихся в пыль.

Гражданам, которые все же желают подкормить голубей, рекомендуется делать это с помощью кормушек, установленных подальше от общественных мест.