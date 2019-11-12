2019-11-12T10:05:51+03:00
Недвижимость

Дежурные и аварийные службы усилят работу в период морозов в Томске

В дежурстве будут задействованы максимально возможное количество техники и специалистов
Татьяна Щукина
Поделиться:
В ближайшие дни томичей ждет резкое похолоданиеВ ближайшие дни томичей ждет резкое похолоданиеФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Уже во второй половине ноября в Томской области ожидаются сильные морозы. В ночные часы столбик термометра может опускаться до минус 35 градусов, днём - до минус 27, сообщает томский гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, среднедекадная температура воздуха ожидается в пределах -14…-22°С, что ниже нормы на 6-10°С.

Руководствуясь неутешительным прогнозом синоптиков, мэр Томска Иван Кляйн ориентировал коммунальные и аварийные службами города перейти на усиленный режим работы и задействовать в дежурстве максимально возможное количество техники и специалистов.

О предстоящем похолодании проинформированы также УК и ТСЖ. Ими составили график круглосуточных дежурств специалистов на случай возникновения аварий.

«В случае возникновения в доме такой ситуации, жильцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ или в ремонтную службу. Телефоны этих организаций указаны на квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг», - сообщили в мэрии.

На сайте горадминистрации в помощь жителям Томска размещены телефоны экстренных служб. Также можно обращаться в Оперативно-дежурную службу по телефону 005.

Телефоны экстренных и справочных служб Томска

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ - 01, 101

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ УВД по г. Томску - 02, 102

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - 03, 103

МКУ "Оперативно-дежурная служба г.Томска" - 005

ГИБДД - 66-44-22, 66-44-24

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА - 003, 76-00-46

ГУ МЧС ПО ТО - 51-10-11

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ФСБ - 28-54-82

БЮРО РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ - 41-33-41

ГОРСЕТИ - 99-99-08

ТОМСКВОДОКАНАЛ - 90-50-90

СП ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО «ТомскРТС» - 73-85-78

ЦЭС ОАО «ТРК» - 73-79-70

АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА - 04

ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК - 90-24-10, 90-31-28

УМП "Спецавтохозяйство" - 26-55-21

Санитарная милиция - 46-92-18 (Кировский район), 46-92-17 (Октябрьский район), 46-92-14 (Ленинский район), 46-92-15 (Советский район)

ОДС администрации Ленинского района - 51-76-90

Администрация Томской области - 51-05-05

ЕДДС Томского района - 40-11-22

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА - 909-909

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Томске планируют создать центр помощи мигрантам
Томичка оплатила огромные долги за ЖКУ под угрозой продажи любимой иномарки
На Томском севере задержаны браконьеры, добывавшие сетью пелядь
Около трех тысяч школьников и студентов Томской области примут участие в Едином дне пенсионной грамотности
На отдых в Колпашево: томичи серьезно взялись развивать туризм
Дорожники завершили ремонт участка трассы на подъезде к Томску у Черной Речки
В октябре в Томской области рекордно подорожали помидоры
Один из самых низких в стране уровень сердечно-сосудистых заболеваний зафиксирован в Томске
Снег и юго-восточный ветер будет во вторник в Томске
Сельчанин из Томской области убил своего знакомого, у которого жил в квартире
ТГУ планирует построить учебный корпус на месте снесенного профилактория
Около 130 томичей получили травмы из-за гололеда в выходные
Уже в середине ноября томичей ожидают 35-градусные морозы
Первый каток открылся в Ленинском районе Томска
Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Томской области
Томские кикбоксеры выиграли медали Кубка Сибири и Кубка России
Наледь, САХ! Мэр Томска Иван Кляйн велел усилить уборку льда и снега
Юрист микрокредитной организации захватил квартиру пожилой томички
Не отходя от кассы: томская продавщица крала из магазина, в котором работала
В Томской области мужчина убил односельчанина из обреза охотничьего ружья
Дед Мороз из Великого Устюга пообещал исполнить мечту восьмилетнего томича
Одной рукой, вслепую: чемпионат по сборке кубика Рубика прошел в Томске
Авто с неопытной автоледи столкнулось с «Ладой» на томской трассе
Томский САХ обязали вернуть желтые сетки для сбора мусора
Два томича с АК74 пытались ограбить водителя автобуса
Томский интернет-журнал «Штурман» стал победителем Всероссийского фестиваля
Телеканал «Томское время» выходит на федеральную орбиту
V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» начнется в Томске