Дежурные и аварийные службы усилят работу в период морозов в Томске
Уже во второй половине ноября в Томской области ожидаются сильные морозы. В ночные часы столбик термометра может опускаться до минус 35 градусов, днём - до минус 27, сообщает томский гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, среднедекадная температура воздуха ожидается в пределах -14…-22°С, что ниже нормы на 6-10°С.
Руководствуясь неутешительным прогнозом синоптиков, мэр Томска Иван Кляйн ориентировал коммунальные и аварийные службами города перейти на усиленный режим работы и задействовать в дежурстве максимально возможное количество техники и специалистов.
О предстоящем похолодании проинформированы также УК и ТСЖ. Ими составили график круглосуточных дежурств специалистов на случай возникновения аварий.
«В случае возникновения в доме такой ситуации, жильцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ или в ремонтную службу. Телефоны этих организаций указаны на квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг», - сообщили в мэрии.
На сайте горадминистрации в помощь жителям Томска размещены телефоны экстренных служб. Также можно обращаться в Оперативно-дежурную службу по телефону 005.
Телефоны экстренных и справочных служб Томска
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ - 01, 101
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ УВД по г. Томску - 02, 102
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - 03, 103
МКУ "Оперативно-дежурная служба г.Томска" - 005
ГИБДД - 66-44-22, 66-44-24
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА - 003, 76-00-46
ГУ МЧС ПО ТО - 51-10-11
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ФСБ - 28-54-82
БЮРО РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ - 41-33-41
ГОРСЕТИ - 99-99-08
ТОМСКВОДОКАНАЛ - 90-50-90
СП ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО «ТомскРТС» - 73-85-78
ЦЭС ОАО «ТРК» - 73-79-70
АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА - 04
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК - 90-24-10, 90-31-28
УМП "Спецавтохозяйство" - 26-55-21
Санитарная милиция - 46-92-18 (Кировский район), 46-92-17 (Октябрьский район), 46-92-14 (Ленинский район), 46-92-15 (Советский район)
ОДС администрации Ленинского района - 51-76-90
Администрация Томской области - 51-05-05
ЕДДС Томского района - 40-11-22
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА - 909-909
ИСТОЧНИК KP.RU