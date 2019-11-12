Дежурные и аварийные службы усилят работу в период морозов в Томске

Уже во второй половине ноября в Томской области ожидаются сильные морозы. В ночные часы столбик термометра может опускаться до минус 35 градусов, днём - до минус 27, сообщает томский гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, среднедекадная температура воздуха ожидается в пределах -14…-22°С, что ниже нормы на 6-10°С.

Руководствуясь неутешительным прогнозом синоптиков, мэр Томска Иван Кляйн ориентировал коммунальные и аварийные службами города перейти на усиленный режим работы и задействовать в дежурстве максимально возможное количество техники и специалистов.

О предстоящем похолодании проинформированы также УК и ТСЖ. Ими составили график круглосуточных дежурств специалистов на случай возникновения аварий.

«В случае возникновения в доме такой ситуации, жильцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ или в ремонтную службу. Телефоны этих организаций указаны на квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг», - сообщили в мэрии.

На сайте горадминистрации в помощь жителям Томска размещены телефоны экстренных служб. Также можно обращаться в Оперативно-дежурную службу по телефону 005.

Телефоны экстренных и справочных служб Томска

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ - 01, 101

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ УВД по г. Томску - 02, 102

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - 03, 103

МКУ "Оперативно-дежурная служба г.Томска" - 005

ГИБДД - 66-44-22, 66-44-24

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА - 003, 76-00-46

ГУ МЧС ПО ТО - 51-10-11

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ФСБ - 28-54-82

БЮРО РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ - 41-33-41

ГОРСЕТИ - 99-99-08

ТОМСКВОДОКАНАЛ - 90-50-90

СП ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО «ТомскРТС» - 73-85-78

ЦЭС ОАО «ТРК» - 73-79-70

АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА - 04

ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК - 90-24-10, 90-31-28

УМП "Спецавтохозяйство" - 26-55-21

Санитарная милиция - 46-92-18 (Кировский район), 46-92-17 (Октябрьский район), 46-92-14 (Ленинский район), 46-92-15 (Советский район)

ОДС администрации Ленинского района - 51-76-90

Администрация Томской области - 51-05-05

ЕДДС Томского района - 40-11-22

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА - 909-909