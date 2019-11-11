2019-11-11T08:02:52+03:00
Общество

ФАС на вас: «Совкомбанк» в Томске оштрафовали за «снежную» рекламу

Часть рекламного сообщения была скрыта за неубранным сугробом перед офисом организации
Татьяна Щукина
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Убирать снег лопатой важно. Потому что для людейУбирать снег лопатой важно. Потому что для людейФото: Артем КИЛЬКИН
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Спустя почти год после произошедших событий настигло наказание одну из финансовых организаций России. В конце минувшей зимы популярный банк плохо заботился об уборке снега перед своим помещением в городе Томске, за что, по решению местных антимонопольщиков, ему предстоит заплатить круглую сумму. Объем платы за сугроб составит почти треть миллиона рублей.

Столь высокая цена снега объясняется тем, что он скрыл от внимания реальных и потенциальных клиентов банка часть важной информации, содержащейся внизу рекламного сообщения. В этом управление ФАС по Томской области усмотрело распространение рекламы финансовых услуг, несоответствующей закону о рекламе.

«Нарушение выявлено еще в феврале 2019 года. Часть текста рекламы, располагающаяся внизу баннера, стала недоступна для прочтения по вине банка, не следящего должным образом за состоянием территории у офиса. Значительный по размерам сугроб закрыл часть текста рекламы. При этом информация о гарантии минимальной ставки от 10,9 % годовых осталась доступна для прочтения», — пояснила пресс-служба ведомства.

Учитывая, что по закону текст рекламы должен содержать исчерпывающие сведения об условиях, влияющих на стоимость услуги, «Совкомбанку» предстоит выплатить в казну штраф в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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