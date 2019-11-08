2019-11-08T10:00:56+03:00
Происшествия

Вой сирен и эвакуация: Томск потряс крупный пожар в высотке на ул. Черных

Возгорание случилось в квартире на верхнем этаже, на месте работали 14 единиц техники
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: Группа "Регион70"Место происшествия. Фото: Группа "Регион70"Фото: соцсети
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В полдень пятницы, 8 ноября, в Октябрьском районе Томска произошел серьезный пожар в новом высотном жилом доме. В результате возгорания в одной из квартир и сильного задымления в подъезде из дома были эвакуированы около 60 человек.

«В 11:09 поступило сообщение о возгорании в жилом 18-этажном здании по адресу ул. Ивана Черных, 66. По прибытию к месту первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение на 16-м этаже здания. Начата эвакуация. Со 2-го по 16-й этажи наблюдается сильное задымление. Работает 5 звеньев ГДЗС (газодымозащитной службы)», - прокомментировала развитие событий пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Тем временем, событие быстро стало центральной темой обсуждения общественности в Томске. Очевидцы активно делились видео с пожара в социальных сетях, писали об увиденном (орфография сохранена):

«Там машин 10 только пожарных, мчс, полиция. Тут гул сирен на весь район стоял, со всех сторон мчались».

«В среднем корпусе со стороны окб люди стоят на балконах с 11 этажа начиная, кричат, что двери входные горячие».

Пожар удалось локализовать в 12:0З часов. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на объекте были задействованы 40 человек, 14 единиц техники.

На месте работали 14 единиц техники. Фото: Группа "Регион70" Фото: соцсети

На месте работали 14 единиц техники. Фото: Группа "Регион70"Фото: соцсети

Площадь пожара составила 90 кв. м.

Информации о пострадавших не поступало.

Причины возгорания предстоит установить специалистам.

Пожар в 16-этажке Томска.Загорелась квартира на верхнем этаже. Эвакуировано 60 человекВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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