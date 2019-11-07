2019-11-07T10:01:28+03:00
Экономика

Обеспечивая надежность

«Газпром трансгаз Томск» создает новый филиал для «Силы Сибири»
Александр Иванов
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Новое структурное подразделение будет сформировано к 1 января 2020 годаНовое структурное подразделение будет сформировано к 1 января 2020 года
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Вместе с завершением строительства и подготовкой к пуску МГ «Сила Сибири» продолжается формирование структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Томск», которые будут обеспечивать эксплуатацию магистрального газопровода.

МГ «Сила Сибири» – один из ключевых проектов Восточной газовой программы ПАО «Газпром». Одним из главных условий надежной и безаварийной работы газотранспортной системы является своевременное обслуживание оборудования и проведение планово-предупредительных ремонтов. Основной объем таких работ выполняют сотрудники специализированных подразделений Управления аварийных и восстановительных работ – одного из сервисных филиалов компании «Газпром трансгаз Томск».

Существующие сегодня в «Газпром трансгаз Томск» участки УАВР, расположенные в Западной Сибири и на Дальнем Востоке, слишком удалены от «Силы Сибири». Учитывая это обстоятельство, было принято стратегическое решение о создании Управления аварийно-восстановительных работ, которое будет располагаться в непосредственной близости от магистрального газопровода, в одном из регионов Якутии. Документ о создании в ООО «Газпром трансгаз Томск» нового филиала был подписан Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в сентябре текущего года.

Новое структурное подразделение будет сформировано к 1 января 2020 года и войдет в состав предприятия под аббревиатурой «УАВР–2». Управление будет включать в себя два участка. Первый разместится в Ленске, второй – в Нерюнгри. Подразделение будет укомплектовано в полном соответствии с нормативными документами. Помимо представителей основных рабочих профессий (сварщиков, монтажников, дефектоскопистов), в него будут входить экономическая группа, производственно-технический отдел, лаборатория контроля качества сварных соединений и аппарат управления.

Определяющее значение для успешности нового филиала имеют скорость и качество набора персонала. В соответствии со штатным расписанием необходимо принять на работу 115 человек. Опыт, который сегодня имеет управление по работе с персоналом и руководители производственных подразделений «Газпром трансгаз Томск» по комплектованию коллективов ЛПУ для «Силы Сибири», позволяет сделать эту работу в сжатые сроки и на высоком уровне.

Компания, как всегда, сыграла на опережение: подбор персонала стартовал в конце августа. Был составлен график приема на работы, чуть позже начался процесс обучения специалистов. Уже сейчас часть из них проходит стажировку в подразделениях УАВР и участвует в ремонтных работах на действующих объектах, в частности, на участке 0-38 км газопровода НГПЗПарабельКузбасс.

Принципы комплектования остаются неизменными: приоритет отдается местному населению. Напомним, что в рамках программы «Местные кадры в промышленность республики» подписано соглашение между «Газпром трансгаз Томск» и правительством Республики Саха (Якутия). В соответствии с ним организуются ярмарки вакансий, привлекается местный персонал, проводятся целевая подготовка и практика студентов как высших, так и средних профессиональных учебных заведений.

Отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе и включает в себя теоретическое тестирование, собеседование, а для сварщиков – практическое задание: сварку контрольно-сварного соединения. Еженедельно проводятся собеседования руководителей производственных отделов и служб с кандидатами по видеоконференц-связи, в регионах строительства с ними периодически встречается директор УАВР Сергей Черкасов.

– Складывается коллектив из уже опытных специалистов, – рассказывает Сергей Владимирович. – Некоторые из сварщиков имеют высший шестой разряд. Хорошие знания показывают соискатели и на тестировании: 60-70% правильных ответов. Сейчас наша задача – оказать им наставническую помощь, поделиться опытом, что мы и делаем в ходе стажировки.

В число работников филиала войдут и целевые студенты, обучающиеся по соглашению с Республикой Саха (Якутия). Продуманная схема позволит им пройти стажировку в УАВР и приступить к работе параллельно с завершением обучения в вузе. Принять участия в конкурсе на замещение вакантных должностей может любой желающий. Для этого необходимо заполнить заявку на официальном сайте компании ООО «Газпром трансгаз Томск» (ссылка или QR-код) или отправить резюме на адрес: resume@gtt.gazprom.ru

Телефон для справок в г. Томске (3822) 603-000.

Подбор персонала стартовал в конце августа.

Подбор персонала стартовал в конце августа.

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